Official髭男dismがサマーソニックで熱演、「伝説として語り継がれるに違いない」リベンジ

SUMMER SONIC 2025が8月16日（土）・17日（日）、東京・大阪の2会場で開催された。サマソニ公式メディアのRolling Stone Japanによる総括レポートより、東京1日目・土曜に出演したOfficial髭男dismのステージをお届けする。

Official髭男dism

17:40〈MARINE〉

藤原聡（Vo, Pf）が声帯ポリープを発症したため、出演をキャンセルせざるを得なかったSUMMERSONIC 2023のリベンジ──。今回の出演をそう位置づけたOfficial髭男dismはホーン隊に加え、ゴスペルのクワイアを思わせるバックアップ・シンガー達も含むサポートミュージシャンとともにオンステージして、1曲目の「Pretender」から満員のスタジアムを沸かせていった。

「一緒に素敵な夏を楽しみましょう！」（藤原）

セットリストは、まさにヒット曲のオンパレード。そこにこの日がライブ初披露となるアップテンポでストレートな新曲「らしさ」を加えたことで、彼らが謳うリベンジはさらにスペシャルなものに。曲の中盤、機材トラブルで音が途切れてしまった数秒間、観客が手拍子でバックアップするという見事なチームワークはサマソニの伝説として、今後語り継がれるに違いない。観客も一緒に歌った「Stand By You」のメッセージも、そんなライブの最後を飾るにふさわしいものだった。

藤原が快哉を叫んだ。「かけがえのない夏の思い出ができました！」

［山口智男］

【関連記事】

サマーソニック2025総括レポート【東京公演DAY1】

©︎SUMMER SONIC All Rights Reserved.

【関連記事】

サマーソニック2025総括レポート【東京公演DAY1】