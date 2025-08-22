BABYMETALがサマーソニックで体現した「メタルのその先へ」

SUMMER SONIC 2025が8月16日（土）・17日（日）、東京・大阪の2会場で開催された。サマソニ公式メディアのRolling Stone Japanによる総括レポートより、東京1日目・土曜に出演したBABYMETALのステージをお届けする。

BABYMETAL

18:50〈MOUNTAIN〉

最新作『METAL FORTH』を発表したばかりのBABYMETALが臨む2025年の夏は、同時に結成15周年という大きな節目でもあり、この日も「ヘドバンギャー!!」や「PA PA YA!!」「ギミチョコ!!」などの代表曲から新曲まで、オールタイムベストな選曲でオーディエンスを楽しませてくれた。そんな中、インドのボリウッドメタルテイストを交えた「Kon! Kon!」やデスコアに”カワイイ”要素を散りばめた「Song 3」、早くもクライマックスに欠かせないキラーチューンにまで成長した「RATATATA」など新作収録曲が、短いフェスのセトリの中でも緩急に富んだ流れを作り上げる。「METALのその先へ」という新作のテーマを見事に体現したステージは、BABYMETALにしか作り出せない稀有なものなのだと、改めて実感させられたステージとなった。

［西廣智一］

