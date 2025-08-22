広島カープのサンドロ・ファビアン、確信歩きの2ランホームラン！助っ人コ…

プロ野球 最新情報

広島東洋カープのサンドロ・ファビアンは21日、敵地・横浜スタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズ戦に「2番・左翼」で先発出場。7回に2試合連発となる15号ツーランホームランを放った。



トレバー・バウアー、髙太一の先発で始まったこの試合。序盤は両投手が得点を許さず3回までに0-0の展開に。



ゲームが動いたのは4回。小園海斗がヒットを放つと、続くエレウリス・モンテロがレフトスタンドに飛び込む9号ツーランホームランを放ち先制。







7回には先発投手の髙がプロ初ヒットとなるセンター前ヒットで出塁すると、1死一塁でファビアンが打席に。バウアーの投じた初球を捉え、確信歩きの15号ツーランホームランを放った。



試合はその後モンテロのタイムリーで一点を追加。DeNAも反撃を見せ2点を返したが、広島が逃げ切り5-2で勝利。



この日は全5打点が全てファビアン、モンテロによる得点。頼れる両助っ人の活躍でAクラス入りを目指す。











【動画】確信歩きの一発！ファビアン、ダメ押しのツーランホームランがこれだ！

`DAZNベースボール`の公式Xより











— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)