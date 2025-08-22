「レッズ戦連敗をストップ」菊池雄星、好投も7勝目ならず！？　米公式は高…

菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手は、20日（日本時間21日）に行われたシンシナティ・レッズ戦で先発し、7回投げて7安打1失点無四球4奪三振の好投を披露した。同選手の活躍によりレッズ戦の連敗がストップしたと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

菊池は初回を三者凡退に抑えると、2回には無死1、3塁のピンチを迎えるも無失点で切り抜けた。しかし、3回にはノエルビ・マルテ内野手のタイムリーヒットから1点を失ってしまう。それでも4回以降は追加点を与えることなく7回を投げ切った。だが、打線の援護がなかったことで勝敗つかず、今季7勝目は次回へお預けとなっている。

それを踏まえ、同メディアは「わずか88球で7回を投げ切った菊池は、3回にマルテのタイムリーで1点を許したものの、それ以外は無失点。四球もなく4奪三振。7安打を浴びながらも要所を締め、レッズ相手に2019年以来となる勝利をチームにもたらし、連敗を10で止めたのに貢献した」とし、「その入念な準備が功を奏し、この日は直近2試合の不調から見事に立ち直り、7回1失点の好投。エンゼルスは本拠地エンゼルスタジアムで2-1と勝利し、スイープを回避した」と伝えた。

