【北海道奥尻町】まるで野外の美術館! 彫刻作品と奥尻ブルーの競演が美しい公園、夏らしいふるさと納税返礼品とは?

北海道の南西に浮かぶ離島である奥尻町(おくしりちょう)は、「奥尻ブルー」という呼び名がつくほどの透明で美しい海が有名なまち。豊かな自然から海産資源に恵まれ、ウニやアワビの名産地となっています。

島の外周に点在する「奇岩」の中にはその特徴的な形から名前がついているものも数多く、その中でも「鍋つる岩」は奥尻島を象徴する奇岩となっています。

今回紹介するのは、奥尻島の西側にある「北追岬(きたおいみさき)公園」。公園内に彫刻作品が点在している“美術館のような公園”です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、奥尻町の観光スポット「北追岬公園」と、夏にうれしい返礼品について、詳しく調べてみました!

まるで野外の美術館! 「北追岬公園」について

「神威流」

北追岬公園

・奥尻町字湯浜

・アクセス：【車】奥尻空港から約17分、奥尻港フェリーターミナルから約27分

北海道最西端の岬である「北追岬公園」は大きな自然公園で、景色を遮るものはほとんどなく、昼間には美しい海の水平線を、夕方には夕日の絶景を、夜には外灯が非常に少ないため、まるで銀河のような星空を見ることができます。

「サキモリ」

公園内には、世界的彫刻家である流政之(ながれまさゆき)氏による彫刻作品が点在。海の絶景や野原の自然景観と彫刻の競演という、本スポットならではの魅力を味わうことができます。

「北追岬」

設置されている彫刻作品は「北追岬」「よくきたさ」「島へっちょ」「恋のつぎめ」「はぐれ鳥」「サキモリ」「神威流」「回転が原」の合計8点。まるで島全体が美術館かのような景色。作品に込められた想いを考えたり、壮大な大自然とのコラボレーションをさまざまな天気や季節、視点から満喫したりと、ゆったりとした贅沢な時間を過ごせるスポットです。

自治体からのメッセージ

今回紹介する北追岬公園は、奥尻島の大自然を十分に生かした彫刻群と絶景のコラボを味わうことのできるスポットです。その景色はまるで島全体が野外美術館であるかのような趣です。世界的彫刻家である流政之氏の作品に込められた想いを考察しながら景色を楽しんでもらいたいスポットになっています。奥尻を訪れた際はぜひ足を運んでほしい観光スポットです。

奥尻町のふるさと納税返礼品について

奥尻ならではの塩辛セット、シャーベットを紹介します。どちらも奥尻の夏の魅力をたっぷり味わえる返礼品です。

奥尻の塩辛セット

・提供事業者：奥尻潜水部会

・奥尻郡奥尻町字赤石

・内容量：粒ウニ×1、真鱈子の醤油漬け×1、ほや塩辛×1

・寄附金額：2万円

旬真っただ中のウニを含む、奥尻産の新鮮な魚介を使った塩辛セットです。奥尻海峡で採れたキタムラサキウニ、真鱈子、ホヤは、ご飯やお酒のお供にピッタリ!

ハイシャーベット

・提供事業者：坪谷冷菓店

・奥尻郡奥尻町字青苗

・内容量：12本入り

・寄附金額：5,000円

地元で40年近く愛されているイチゴ味のシャーベットです。夏の暑い時期はもちろん、お風呂上がりやリフレッシュに! 懐かしいあの頃を思い出させてくれるような、素朴な味わいが特徴です。

今回は北海道奥尻町の観光スポット「北追岬公園」と、返礼品を紹介しました。遮るものが何もない美しく壮大な海と自然に囲まれた彫刻作品を楽しめるスポットです。作者の流政之さんが何を想いつくったのかを、海と作品を眺めながら考えてみるなど、野外の美術館のような気持ちで過ごすことができます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者