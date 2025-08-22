ソニー・クリエイティブプロダクツは8月24日〜31日、PEANUTS Cafeの一部店舗にて、アーティスト・Laufey(レイヴェイ)氏とのコラボ企画を実施する。

「A Very Laufey Day」コラボレーションメニュー

同企画は、Laufey氏の最新アルバム「A Matter of Time(ア・マター・オブ・タイム)」の発売を記念し、世界各国で展開する「A Very Laufey Day」の一環となるもの。

期間中は、東京・原宿の「PEANUTS Cafe SUNNY SIDE kitchen」と「PEANUTS Cafe 大阪」の2店舗にて、コラボメニューを提供する。

各店舗にて、アルバムのタイトルにちなんだ抹茶ラテ「A Matcha of Time 〜スヌーピーの抹茶ラテ〜」(924円)と「A Matcha of Time 〜スヌーピーの抹茶ホイップラテ〜」(1,012円)がそれぞれ登場する。

店舗共通で、Laufeyの世界観をイメージしたスペシャルパフェ「A Berry Laufey Day 〜スヌーピーのベリーパフェ〜」(1,320円)も提供する。

さらに、コラボメニューを注文した人を対象に、スペシャルコミックカードを数量限定で配布予定とのこと。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC