神奈川県トラック協会は8月18日、「はたらくトラック総選挙」の開催にともない、神奈川県内在住の500人を対象に実施した「トラックに関する意識調査」の結果を発表した。

まず、トラックをカッコいいと感じたことがあるか聞いたところ、2.5人のうち1人に相当する40.8%が「ある」と回答した。

トラックに対しての印象については、「迫力がある」が39.6%、「役に立つ」が39.0%、「頼もしい」が25.0%という結果となっている。

また、トラックを見て思わず写真を撮りたくなった瞬間としては、「普段見ないようなトラックを見た時」や「重い荷物を乗せて加速していく時」などの回答が挙がった。

日常でトラックの存在がありがたいと感じた瞬間について聞いてみると、「災害時に物資輸送を行っているトラックを見たとき」が41.2%で最多となり、以下に「引越しのとき」(40.8%)、「コンビニやスーパー、飲食店への食品配送を行っているトラックを見たとき」(35.0%)、「宅配物が届いたとき」(32.6%)といった回答が続いた。

緑色のナンバープレートのトラックが、顧客の荷物を有償で運ぶ営業用トラックであることを知っている人は38.2%にとどまり、6割以上が「緑色のナンバープレートは見たことはあるが、意味は知らなかった」または「緑色のナンバープレートを知らない、見たことがない」と回答した。