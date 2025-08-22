レアルは8月9日、一棟貸し宿「鈴 三年坂 夢子」を、京都市東山区にオープンした。
同施設は、京都を代表する寺院「清水寺」や、伝統的な街並みの中に佇む「八坂の塔」から、徒歩で約5分の場所に立地する。付近には土産物店や湯豆腐料理などが並び、清水寺や東山界隈の散策を楽しむ旅の拠点にぴったりとのこと。
三階建ての一棟貸し切りタイプ。キッチン付きなので、家族や友人とともに、自分たちのペースで過ごすことができる。
