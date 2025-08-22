金曜ロードショーにて、2週連続でアニメーション映画『眠れる森の美女』『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』、実写映画『マレフィセント』を放送する。

9月12日『眠れる森の美女』『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』

9月12日はアニメーション映画『眠れる森の美女』と『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』を放送する。

『眠れる森の美女』は、ウォルト・ディズニーが生前に手がけた最後の童話で、制作開始から公開まで6年もの歳月をかけて制作された大作。世界で初めて70mmフィルムで製作されたアニメーション映画でもある。原作は「眠り姫」や「いばら姫」とも呼ばれ、ペロー童話集やグリム童話集に収録された、ヨーロッパの古い童話で、ディズニーが現代風にアレンジしてオリジナルのストーリーを作り上げた。当時のディズニー作品で最大級の制作費と人員をつぎ込んだ本作は、今から60年以上も前に作られたとは思えないクオリティーに仕上げられた名作。

また番組の冒頭には、『トイ・ストーリー３』のその後のストーリーを描いたスピンオフ作品『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』を放送する。

ウッディやバズたちを持って友だちの家に遊びに行くことになったおもちゃの持ち主・ボニー。そこでウッディたちが足を踏み入れたのは、戦うことが大好きな恐竜のおもちゃたちがすむ“謎の恐竜ワールド”だったというストーリー。

9月19日『マレフィセント』

9月19日には、実写映画『マレフィセント』を放送する。

『眠れる森の美女』に登場するヴィランで邪悪な妖精“マレフィセント”の視点を描き、全世界で興行収入7億5千万ドル(約1,100億円 ※2014/05/30～2014/12/04 IMDb)を超え、日本でも65億円(〈一社〉日本映画製作者連盟 平成27年1月)を超える大ヒットを記録した。マレフィセント役には、アンジェリーナ・ジョリー。オーロラ姫役には、エル・ファニング。監督は『アバター』、『アリス・イン・ワンダーランド』でプロダクション・デザイナーを務めたロバート・ストロンバーグ。日本語吹替は、マレフィセントの声を、アンジェリーナ・ジョリーの吹替を数多く担当している深見梨加。オーロラ姫の声を、声優としても評価の高い俳優の上戸彩が担当している。

