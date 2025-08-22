オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。「神様」と呼ぶレジェンド投手について語った。

中嶋聡氏 =BS10提供

山田久志氏から教わったこと

自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「先発5枚目」に山田久志氏の名前を挙げた中嶋氏。山田氏を「神様なので」と言い、「組ませてもらったときには、もうリードじゃないんですよ。(キャッチャーの自分は)指を順番に出していくだけ。(山田さんが)どこでうなずくかだけ。でも、うなずかないんですよ。首も振らないんですよ。その番号のところでパッと動く」と振り返った。

また、上田まりえから「会話をしたなかで、印象に残っていることや教わったことは?」と質問されると、中嶋氏は「教わったことはかなりあります。終わってから、『あそこはこうだ』『このバッターはこうだ』とかっていうのは教わりました」と回答。さらに、中嶋氏は「阪急最後の試合が、山田久志さんの引退試合と重なったんですね。そのときに受けさせてもらって、本当にうれしかったですね」としみじみと語っていた。