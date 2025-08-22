オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で11日に公開された動画「ピッチャーにされたらカチンとくることとは!? 中嶋聡が選ぶ最強ベストローテ!!」に出演。パドレスのダルビッシュ有について語った。

中嶋聡氏 =BS10提供

ダルビッシュの魅力「球種すべてが一級品」

自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、2カード目の頭である「先発4枚目」にダルビッシュ有の名前を挙げた中嶋氏。その魅力を問われると、「球種が豊富ですよね。球種すべてが一級品で、フィニッシュまでもっていけるっていう強さがありますよね」と絶賛した。

また、上田まりえが「普段、どういう方ですか?」と質問すると、中嶋氏は「若い頃の話をしたら、あいつに怒られるんですけど」と前置きしながら、「(本人が)『今は違いますから!』って言うくらい、良いほうに変わりました。(若い頃は)自分のことしかできなかった人間が、人の面倒をしっかり見られるようになったというか」と自身の印象を語っていた。