TRデータテクノロジーは8月13日、「がん末期や難病患者向けの老人ホーム」に関する調査の第2報を発表した。全国の介護付、住宅型、サ高住を対象に、2025年8月1日発行の「福祉施設・高齢者住宅Data Base2025年度版」の情報に基づいて分析した。

大手事業者一覧

主に「がん末期や難病患者向け」ホームを運営する大手事業者の1位は「アンビス」(ホーム数128)だった。2位は、前回4位だった「スタッフシュウエイ」(同 57)、3位に僅差で「ファミリー・ホスピス」(同 56)が続いた。

新規開設ホームに占めるホスピス型住宅の割合を見ると、2025年は11%だった。2019年以降の新規開設ホーム数は、年間で全体1,000カ所未満とほぼ横ばいで推移しているが、ホスピス型住宅は年々増加しており、2024年は約100カ所が開設している。

開設数推移

ホスピス型住宅の開設地は、関東エリアが43％と最も多く、次いで北陸・中部エリア(28％)が続いた。開発エリアは関東を中心とした東日本が80%で、そのうち関東エリアが全体の43%を占めている。

開設エリア

ホスピス型住宅の約8割は住宅型で、その他ホームと比べると月額費用が比較的安く、居室面積が小さい傾向にある。平均要介護度も高く、半数近くに訪問看護が併設または近接していることもわかった。