ロバーツ監督、好調キープする山本由伸と話していたこと「由伸とは…」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が18日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。山本由伸について語った。

  デーブ・ロバーツ監督

「由伸の一番の強みは初球ストライク率が高いこと」

後半戦も好調をキープしている山本由伸について、ロバーツ監督は「由伸の一番の強みは初球ストライク率が高いこと」と分析。「初球でストライクを取れればバッターをアウトにしやすい。しかし初球がボールだとそのあと崩れやすい」と語り、「由伸とは初球ストライクを取ろうという話をしたんだ」とも明かした。

さらに、捕手との相性について、ロバーツ監督は「ラッシングは若手ながらも捕手として打者の考えを読み取ろうとしている点が良い」と、ダルトン・ラッシングの存在感に言及。「確かなのはラッシングが非常にうまくリードしたということ」「投手が不調でも本当に投手のせいかわからない。捕手のせいかもしれない。ただラッシングと由伸の相性が良いのは確か」と、山本のピッチングのカギは“捕手”との相性にもあると語っていた。

【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり

