大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、先発ローテーションの一角を担っていた佐々木朗希投手が故障離脱している。回復は着実に進んでおり、先日には3Aで故障後初登板を果たしてもいるが、チームはメジャー復帰までもうしばらく時間をかけるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月中旬から故障者リスト（IL）に入っているが、日本時間8月15日に行われた3Aの試合でIL入り後初めてマウンドへ。2.0回3失点・被安打6という投球成績だった。

同メディアは「MLB.comのソニア・チェン記者は、佐々木は9月初めまでに復帰できるほど回復はしているはずだが、彼の苦戦と既存先発陣の層の厚さを考えると、チームは必要以上に長く彼をリハビリに留めるかもしれないと書いた」としつつ、「佐々木のリハビリは、彼の仕事量を増やすことだけが目的ではない。チームはメジャーの打者を攻めるために必要な自信を佐々木につけてほしいと考えている。今季の彼には、その自信が必ずしも備わっていないと感じている」というチェン記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースはすでに6人ローテを採用しているため、佐々木がすぐに戻る必要はない。必要であれば、時間をかけて彼の状況を把握する余裕もあるため、復帰は9月上旬以降になる可能性もある」と予想している。

