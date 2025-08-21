日本ハムは21日、オリックスとの試合（エスコンF）に0－10で大敗。先発のバーヘイゲンが2回途中7失点と試合を作れず、打線は9安打放つも得点を奪うことはできなかった。

同日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、2回裏のレイエスの走塁をフォーカス。無死二塁の場面で野村佑希がレフト前にヒットを放つも、二塁走者のレイエスはスタートを切ることができず、三塁に進塁することができなかった。

この場面について、番組に出演した平石洋介氏は「難しい走塁ではあるんですけど、8点ビハインドで一気にいきたいという気持ちは分かるんですけど、5回くらいまでに2点でも3点でも取っておくと分からなくなるんですよ。ここで三遊間に抜けた、そこまでにショートの位置だったり色んな事を考えて、打球の位置を見たらね、まあこれが無難な走塁ではあるんですけど、やっぱり三塁にいきたいですよね」と言及。

MCを務めた野村弘樹氏は「映像を見てる限り全く行く気配がないですよね…」と話し、平石氏は「打った瞬間に戻ってますからね…。でも本人は『やってしまった』と空見上げてましたから反省はしてたと思いますけど、これは痛い走塁だったんですよね」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』