夏の甲子園2025、決勝戦展望～沖縄尚学（沖縄）編～　見どころ・戦力分析…

第107回全国高等学校野球選手権大会は23日、阪神甲子園球場で決勝戦が開催。日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が、深紅の大優勝旗をかけて対戦する。試合に先立ち、沖縄尚学のこれまでの勝ち上がり方・戦力分析・注目選手などから、頂上決戦の見どころを探っていく。

夏の初優勝を目指す沖縄尚学はエース左腕の末吉良丞、2年生右腕の新垣有絃を中心に守り勝つ野球で強豪校を次々に破り、決勝戦まで駒を進めた。

1回戦は金足農（秋田）と対戦し、6回まで両チーム無得点の投手戦を展開。7回に阿波根裕が値千金のタイムリーを放ち1対0で勝利。エース、末吉良丞が9回無失点完封勝利を収めた。

2回戦では、鳴門（徳島）と対戦。2回に1点を先制すると、2年生右腕・新垣有絃が5回無失点と好投。2番手で登板した末吉も4イニングを無失点に封じ、沖縄尚学が3対0で接戦を制した。

3回戦は、優勝候補の一角ともされる仙台育英（宮城）と激突。試合は末吉、吉川陽大（仙台育英）の両エースが粘りの投球で勝ち越し点を与えず、同点のまま延長タイブレークに突入。延長11回、内野ゴロにエラーが重なり勝ち越し点を奪うと、末吉が11回を完投し5対3で勝利。

準々決勝では、こちらも優勝候補とされる東洋大姫路（兵庫）との対決に。この試合では新垣有が先発し6回1失点とゲームを作ると、末吉との継投で東洋大姫路打線を封じ、2対1で勝利した。

準決勝では昨年優勝校、京都国際（京都）を破り勢いに乗る山梨学院（山梨）と対戦。先発・末吉が6回表までに4点を失い、4対1とリードを許していたが、6回裏に3点を返し同点とすると、7回に1点を奪い逆転。2番手・新垣有が反撃を許さず、5対4で逃げ切った。

●今大会の戦績

1回戦：1-0 金足農（秋田）

2回戦：3-0 鳴門（徳島）

3回戦：5-3 仙台育英（宮城）

準々決勝：2-1 東洋大姫路（兵庫）

準決勝：5-4 山梨学院（山梨）

投手陣の戦力分析は…？

エースに君臨するのは、2年生左腕の末吉良丞。1回戦は14奪三振を奪い完封勝利を収めると、3回戦では11回を完投し勝利。最速150キロの速球に曲がりの大きいスライダーで相手打者を翻弄した。

そんな末吉に負けない活躍を見せているのが、同じく2年生の右腕、新垣有絃。2度の先発で5回無失点、6回1失点と好投。準決勝ではリリーフ登板し、3.1回を無失点と素晴らしい投球を続けている。

野手陣の戦力分析は…？

打線の中心は、準決勝から4番に座った捕手・宜野座恵夢だ。ここまで打率.421（19打数8安打）、5打点の活躍を見せており、3回戦では延長11回に点差を広げるタイムリー、準決勝では先制タイムリーを含む3安打を記録するなど、勝負強さが光っている。

ここまで全試合でヒットを放っている比嘉大登も、打率.316（19打数6安打）と好調だ。3回戦の仙台育英戦、準決勝の山梨学院戦と接戦で打点を挙げており、接戦が予想される日大三との決勝戦では、比嘉が打線のキーマンとなりそうだ。

末吉 良丞（すえよし りょうすけ）

学年：2年

背番号：1

投打：左投左打

2年生ながらエースナンバーを背負い、チームを牽引する末吉良丞。今大会も2試合で完投しており、その実力を遺憾なく発揮している。

今大会は常時140キロを超える力強いストレートに加え、持ち味のスライダーを武器に、投球回（32.2回）を上回る奪三振（39奪三振）を記録。

しかし、準決勝では連投の疲労の影響か制球が乱れる場面が増え、5.2回で116球を投じた。決勝戦では球数を抑えたピッチングが出来るかどうかもポイントとなりそうだ。

新垣 有絃（あらかき ゆいと）

学年：2年

背番号：10

投打：右投右打

今大会で末吉と左右の2枚看板を形成した2年生右腕・新垣有絃。準決勝までに14.1回を投げ1失点と、抜群の安定感でチームを救っている。

2回戦では鳴門（徳島）を相手に5回無失点、準々決勝では強力な東洋大姫路（兵庫）打線を6回1失点に抑えるなど、安定した投球を披露。

準決勝の山梨学院（山梨）戦では、6回途中からマウンドに上がり、山梨学院打線に反撃を許さず、3.1回をシャットアウト。決勝でも無失点の投球を見せ、同校を夏の甲子園初優勝に導きたいところだ。

宜野座 恵夢（ぎのざ えいむ）

学年：3年

背番号：2

投打：右投右打

今大会、ここまで打率.421（19打数8安打）、5打点と絶好調の宜野座恵夢。沖縄尚学打線の中核打者として欠かせない存在だ。

2回戦の鳴門（徳島）、3回戦の仙台育英（宮城）戦でマルチヒットを記録。

4番を任された準決勝の山梨学院（山梨）戦では、先制のタイムリーヒットを含む3安打を放つなど、ホームランが出ればサイクルヒットと大暴れの活躍。

打てる捕手としてチームを牽引する強打者は、決勝戦でも打点を挙げ悲願の夏・初優勝を掴み取ることが出来るか。

先発メンバーの今大会成績は？（準決勝のスタメン）

打者成績

1番（中）宮城 泰成（みやぎ たいせい）

学年：3年

背番号：8

投打：左投左打

個人成績：5試合、打率.167（18打数3安打）、0打点、0盗塁、1犠打、OPS.417（出塁率.250＋長打率.167）

2番（遊）真喜志 拓斗（まきし たくと）

学年：3年

背番号：6

投打：右投右打

個人成績：5試合、打率.278（18打数5安打）、1打点、0盗塁、2犠打、OPS.556（出塁率.278＋長打率.278）

3番（一）新垣 瑞稀（あらかき みずき）

学年：3年

背番号：3

投打：右投左打

個人成績：5試合、打率.125（16打数2安打）、1打点、0盗塁、3犠打、OPS.336（出塁率.211＋長打率.125）

4番（捕）宜野座 恵夢（ぎのざ えいむ）

学年：3年

背番号：2

投打：右投右打

個人成績：5試合、打率.421（19打数8安打）、5打点、0盗塁、1犠打、OPS.1.158（出塁率.421＋長打率.737）

5番（二）比嘉 大登（ひが たいと）

学年：3年

背番号：4

投打：右投右打

個人成績：5試合、打率.316（19打数6安打）、2打点、2盗塁、OPS.749（出塁率.381＋長打率.368）

6番（三）安谷屋 春空（あだにや はるく）

学年：3年

背番号：5

投打：右投右打

個人成績：5試合、打率.158（19打数3安打）、2打点、0盗塁、OPS.411（出塁率.200＋長打率.211）

7番（左）阿波根 裕（あはごん ゆう）

学年：3年

背番号：7

投打：右投右打

個人成績：5試合、打率.235（17打数4安打）、1打点、0盗塁、2犠打、OPS.529（出塁率.235＋長打率.294）

8番（右）伊波 槙人（いは まきと）

学年：3年

背番号：9

投打：右投右打

個人成績：5試合、打率.294（17打数5安打）、1打点、0盗塁、2犠打、OPS.627（出塁率.333＋長打率.294）

9番（投）末吉 良丞（すえよし りょうすけ）

学年：2年

背番号：1

投打：左投左打

個人成績：5試合、打率.100（10打数1安打）、0打点、0盗塁、1犠打、OPS.200（出塁率.100＋長打率.100）

投手成績

（投）末吉 良丞（すえよし りょうすけ）

学年：2年

背番号：1

投打：左投左打

個人成績：5試合（32回2/3）、39奪三振、9与四死球、7失点（自責点4）、防御率1.10、WHIP 0.92

（投）新垣 有絃（あらかき ゆいと）

学年：2年

背番号：10

投打：右投右打

個人成績：3試合（14回1/3）、20奪三振、7与四死球、1失点（自責点1）、防御率0.63、WHIP 1.05

