このまま“出番なし”…？ロッテ、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）ロッテが誇る…

レギュラーシーズン後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない千葉ロッテマリーンズの選手を紹介したい。

荻野貴司

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：1985年10月21日

・経歴：奈良・郡山高 - 関西学院大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2009年ドラフト1位（ロッテ）

40歳を迎える今季は右膝の故障で出遅れ、一軍出場がない荻野貴司。これまで多くのけがと戦ってきたが、このまま一軍未出場となれば、キャリア初となる。

2009年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団すると、ルーキーイヤーから開幕スタメンの座を奪取。

同年は46試合の出場で打率.326、1本塁打、17打点、25盗塁をマークしていたが、右膝の故障で長期離脱となった。その後も高いパフォーマンスを発揮するも、故障に泣かされるシーズンが続いた。

それでも、2019年にプロ10年目にして初の規定打席をクリア。打率.315、10本塁打、46打点、28盗塁の活躍で、ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

2021年には全143試合に出場し、打率.296、169安打、10本塁打、45打点をマーク。最多安打、盗塁王のタイトルに輝いた。

昨季は80試合に出場し、打率.279とまずまずの数字を残していたが、今季は開幕から出遅れた。それでも、6月に二軍で実戦復帰。一軍昇格が待ち望まれている。

