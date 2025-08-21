夏の甲子園2025、決勝戦展望～日大三（西東京）編～　見どころ・戦力分析…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は23日、阪神甲子園球場で決勝戦が開催。日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が、深紅の大優勝旗をかけて対戦する。試合に先立ち、日大三のこれまでの勝ち上がり方・戦力分析・注目選手などから、頂上決戦の見どころを探っていく。

強力打線と絶対的エースを擁し、2011年以来となる決勝進出を果たした日大三。3回戦を除く3試合は2点差以内と、接戦でも強さを見せている。

初戦の豊橋中央（愛知）戦では、日大三先発の近藤優樹、相手先発の高橋大喜地が緊迫の投手戦を展開。最後は主砲・田中諒が豪快なアーチを叩き込み、1点差の好ゲームを制した。

続く高川学園（山口）との3回戦では、15安打9得点と打線が爆発。「東京対決」となった準々決勝・関東第一（東東京）戦では、中盤に得点を重ね、5-3で軍配を上げた。

県岐阜商（岐阜）との準決勝では、初回に先制点を挙げるも、5回には逆転を許した。しかし、8回にこの日は救援登板となった近藤の適時打で追いつき、試合は延長タイブレークに突入。10回に奪った2点を守り抜き、頂上決戦に駒を進めた。

決勝戦では、初優勝を目指す沖縄尚学と対戦。日大三が勝利すれば、14年ぶり3回目の夏制覇となる。

●今大会の戦績

2回戦：3-2 豊橋中央（愛知）

3回戦：9-4 高川学園（山口）

準々決勝：5-3 関東第一（東東京）

準決勝：4-2 県岐阜商（岐阜）

投手陣の戦力分析は？

投手陣は、右腕・近藤優樹が絶対的エースとして君臨している。

今大会はここまで全4試合（30回1/3）を投げ、2完投、防御率1.78をマーク。直球は最速130キロ台後半だが、高い制球力と緩急自在のピッチングで、打者を手玉に取っている。

また、準々決勝で山口凌我、準決勝で2年生・根本智希の両右腕が先発。ともに登板機会は少ないながらも、甲子園のマウンドを経験している。

野手陣の戦力分析は…？

打撃陣では、2年生4番の田中諒が、今大会すでに2本塁打を放っている。さらに、チームトップの打率.444（18打数8安打）を記録。強力打線を牽引する働きを見せている。

さらに、リードオフマンの松永海斗は、田中に次ぐ打率.421（19打数8安打）と絶好調。扇の要を担う竹中秀明、打席数は少ないながらも、エースの近藤優樹らがバットでも結果を残している。

また、2番を打つ松岡翼は、打率.200（10打数2安打）ながら、7つの犠打を記録するなど、打線の潤滑油に。主将で中心打者の1人である本間律輝も、今大会は状態が上がっていないものの、チーム随一の打撃技術を誇る好打者だ。

近藤 優樹（こんどう ゆうき）

学年：3年

背番号：1

投打：右投右打

チームの絶対的エースとして、決勝進出の原動力となった近藤優樹。

初戦の豊橋中央戦から2試合連続完投勝利を飾ると、準々決勝と準決勝では、ともに4回途中から救援登板。準決勝・県岐阜商戦では、自ら同点・決勝打を放つなど投打にわたる活躍を見せ、チームを延長タイブレークでの勝利に導いている。

決勝戦でも持ち味の緩急自在のピッチングを見せ、有終の美を飾れるか。

田中 諒（たなか りょう）

学年：2年

背番号：3

投打：右投右打

美しい放物線を描き、今大会2ホーマーと圧倒的な存在感を放っている田中諒。

強力打線の主砲として、ここまで打率.444（18打数8安打）、2本塁打、5打点をマーク。昨春から導入された低反発バットの影響を感じさせないパワーを見せつけている。

決勝戦でも持ち前の打棒を発揮し、チームに多くの得点をもたらしたい。

松永 海斗（まつなが かいと）

学年：3年

背番号：9

投打：右投右打

リードオフマンの役割を担う松永海斗。打線の火付け役として、十二分な働きを見せている。

今大会は、ここまで打率.421（19打数8安打）、出塁率.450の好成績。全4試合でヒットを放ち、直近は3戦連続マルチ安打を記録。数多くのチャンスを演出している。

決勝戦でも松永の出塁が、打線の1つの鍵となりそうだ。

先発メンバーの今大会成績は？（準決勝のスタメン）

打者成績

1番（右）松永 海斗（まつなが かいと）

学年：3年

背番号：9

投打：右投右打

個人成績：4試合、打率.421（19打数8安打）、0打点、1盗塁、OPS.976（出塁率.450＋長打率.526）

2番（遊）松岡 翼（まつおか つばさ）

学年：3年

背番号：6

投打：右投右打

個人成績：4試合、打率.200（10打数2安打）、2打点、7犠打、OPS.633（出塁率.333＋長打率.300）

3番（中）本間 律輝（ほんま りつき）

学年：3年

背番号：8

投打：右投左打

個人成績：4試合、打率.200（15打数3安打）、1打点、OPS.702（出塁率.368＋長打率.333）

4番（左）田中 諒（たなか りょう）

学年：2年

背番号：3

投打：右投右打

個人成績：4試合、打率.444（18打数8安打）、2本塁打、5打点、OPS1.278（出塁率.444＋長打率.833）

5番（捕）竹中 秀明（たけなか ひであき）

学年：3年

背番号：2

投打：右投右打

個人成績：4試合、打率.417（12打数5安打）、2打点、1犠打、OPS1.088（出塁率.588＋長打率.500）

6番（三）安部 翔夢（あべ とむ）

学年：3年

背番号：5

投打：右投右打

個人成績：4試合、打率.273（11打数3安打）、4打点、5犠打、OPS.839（出塁率.385＋長打率.455）

7番（一）永野 翔成（ながの しょうせい）

学年：3年

背番号：13

投打：右投右打

個人成績：1試合、打率.000（2打数0安打）、0打点

8番（二）桜井 春輝（さくらい はるき）

学年：3年

背番号：4

投打：右投左打

個人成績：4試合、打率.214（14打数3安打）、1打点、1犠打、OPS.567（出塁率.353＋長打率.214）

9番（投）根本 智希（ねもと ともき）

学年：2年

背番号：15

投打：右投右打

個人成績：1試合、打率.000（1打数0安打）、0打点

投手成績

（投）近藤 優樹（こんどう ゆうき）

学年：3年

背番号：1

投打：右投右打

個人成績：4試合（30回1/3）、14奪三振、8与四死球、8失点（自責点6）、防御率1.78、WHIP1.12

（投）山口 凌我（やまぐち りょうが）

学年：3年

背番号：11

投打：右投右打

個人成績：1試合（3回1/3）、1奪三振、2与四死球、2失点（自責点1）、防御率2.70、WHIP0.90

（投）根本 智希（ねもと ともき）

学年：2年

背番号：15

投打：右投右打

個人成績：1試合（3回1/3）、0奪三振、0与四死球、1失点、防御率2.70、WHIP1.20

