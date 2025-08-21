乃木坂46賀喜遥香「自分の感情に素直になって生きていきたい」“年女”24歳の抱負を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。8月14日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、8月8日に24歳の誕生日を迎えた遥香先生が、24歳の抱負を語りました。

＜リスナーからのメッセージ＞

「遥香先生、24歳のお誕生日おめでとうございます！ 遥香先生の笑顔に、たくさん元気をもらっています。全国ツアーでとても忙しいと思いますが、おいしい物を食べたり、欲しい物を買ったりして、たくさん自分を甘やかしてください♪ 良い24歳のスタートがきれることを願っています！」（東京都 20歳）

◆“乃木坂46で良かった”と感じた瞬間

賀喜：ありがとうございます！ 誕生日が8月8日なんですけど、その日は乃木坂46のYouTubeチャンネル（乃木坂配信中）で生配信があったので、1人でメイクして出かけて、（現場では）ケーキを用意してくださって、それをみんなで食べたりしてお祝いしてもらったり、楽しい1日を過ごしました！ その次の日はライブをして、もう目まぐるしい毎日なんですけど、それが楽しくて。“乃木坂46で良かったな～”って思います♪

今年24歳だから年女なんです！ 10代の頃は“もっと頑張らなきゃ！”“がむしゃらにやらなきゃ！”っていう思いもあったんですけど、それがちょっとずつ慣れてきて、安定を求めたくなるときもあるけど、もっと挑戦していきたいというか、今の自分に満足しないで、もっとがむしゃらに自分の感情をいろんなことにぶつけたり、自分の感情に素直になって生きていきたいなって改めて思ったので……熱い1年にしたいです（笑）！

そして、人生を振り返ったときに“24歳は良かったな”って思える年にしたいなって思います！ お祝いしてくれてありがとう!!

