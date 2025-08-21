レヴァークーゼンは21日、マンチェスター・シティからアルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリが期限付き移籍加入することを発表した。

レンタル期間は2025－26シーズン終了までの約1年間で、レヴァークーゼンでの背番号は「9」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、買い取りオプションは付随しておらず、レンタル期間中の給与はレヴァークーゼンが負担するようだ。

エチェベリは2006年1月2日生まれの現在19歳。母国の名門リーベル・プレートの下部組織出身で、2023年6月にトップチームデビューを飾ると、昨年1月にはマンチェスター・シティへの完全移籍加入が発表された。同年はレンタルという形でリーベル・プレートに残留し、クラブ通算で公式戦通算48試合出場4ゴール8アシストをマーク。今年2月に合流したマンチェスター・シティでは、ここまで公式戦3試合に出場し1ゴールをマークしている。

レンタル移籍が決定したエチェベリは、新天地レヴァークーゼンのクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表した。

「ブンデスリーガとチャンピオンズリーグ（CL）に参戦し、2024年のドイツ王者とともに次へのステップを踏み出せるのは、僕にとって素晴らしいことだ。ピッチで多くの時間を過ごし、毎週のように成長していきたい。レヴァークーゼンでは多くの若手選手がトップクラスに成長している。僕もその道を歩み、クラブの偉業達成に貢献したいと思っている」

【画像】レヴァークーゼンがマンCからエチェベリを獲得！