初めての転職…新しい環境で気をつけるべきことは？ リスナーの相談に“人生の先輩”が経験談寄せる

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。8月15日（金）の放送は、「初めての転職」に関する相談を紹介しました。初めて転職をします。9月から新しい職場で、未経験の職種である経理の仕事を始めます。転職先が決まってからは、関連するPCスキルや資格の勉強をして準備をしてきました。ただ、スキル面の準備よりも「それ以外にやっておくべきこと」や、「転職したばかりの自分が職場で気をつけるべきこと・心がけること」を考えると、不安でいっぱいです。たとえば、転職初日に菓子折りは必要なのか、オフィスカジュアルOKと聞いているけどスーツっぽい格好で行ったほうがいいのか、などを考えてしまいます。みなさんは転職したばかりの頃、どんなことに気をつけたり、心がけたりしていましたか？（東京都 30代前半 女性 会社員）このメッセージにパーソナリティの住吉は、「未経験の職種のチャレンジで、それに向けて勉強もされている。とても真摯に取り組んでいらっしゃっていて、素晴らしいなと感じます」と感心しながらコメント。また、自身は不安に感じることは対策しておきたいタイプだと言う住吉。リスナーの立場になった場合を想定して、「菓子折りをあげたらみんな喜ぶと思いますし、服装もスーツじゃないにしてもジャケットで行くかな？」と話し、「ワクワクした気持ちも混じる不安になれるように、できることはやっておくのが大事だと思います」とアドバイスを送りました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。私は2年前に異業種・異職種に転職した経験があります。少し趣旨がずれるかもしれませんが、食事の準備をしておくことをおすすめします。新しい仕事に慣れるまではとても大変で、家に帰る頃にはクタクタになってしまいました。そのため食事をおざなりにしてしまい、結果的に体調を崩して職場にご迷惑をおかけしたことがあります。冷凍弁当や作り置きなど、手軽にバランスよく食べられる食事を事前に用意しておくべきだったと実感しました。大変なこともあるかと思いますが、どうかお身体に気をつけて、無理のない範囲で頑張ってください。（島根県 20代後半 女性 会社員）私は2回転職を経験しました。未経験職への挑戦と、経験職への転職の両方です。私からのアドバイスは「質問することをためらわない」ことです。「新卒ではないから」と、わからないことを恥ずかしがったり、誰に聞けばいいのかわからず遠慮してしまったりすることがあると思います。でも、勇気を出して質問することで、人間関係もできていき、社内で誰が何に詳しいのかもわかるようになります。未経験職への転職では質問しやすいこと自体が武器になると思います。焦ってすぐに成果を出そうとせず、1年後、3年後を見据えて取り組んでください。（神奈川県 30代後半 男性 会社員）私は4年ほど前に転職しました。そのときに気をつけたのは、前職の地位や常識を持ち込まないことです。不動産業界から建築業界への転職でしたが、似ているようで違う部分が多く、新卒に戻った気持ちで電話や掃除、コピー機の紙補充などに取り組みました。その結果、年齢に関係なく声をかけてもらえるようになり、今では役職に就いています。会社に馴染むのは簡単ではありません。最初からオフィスカジュアルで個性を出すよりも、まずは職場の人のスタイルを真似するのもいいと思います。ちなみに、菓子折りは持って行きませんでした。雇用関係はフェアだと考えていたからです。ただ、旅行や休暇のあとに渡すと距離が縮まるきっかけになるかもしれません。初出勤はとても疲れると思いますが、趣味などで気持ちを緩められるように工夫して頑張ってください！（埼玉県 30代前半 男性 会社員）私も30歳で転職しました。その後、さまざまな人と出会いましたが、うまくいくコツは「前職の話をしない」ことだと思います。過去のいい部分はエッセンスとして自分のなかに残しておけば十分です。気を遣いすぎて失敗する必要もありません。せっかくの新しい環境です。ぜひ楽しんでください！（東京都 50代前半 男性 自営業）