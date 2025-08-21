津田健次郎「今年から必ず持つようになりました」という“紫外線対策アイテム”とは？

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。8月17日（日）の放送では、“夏”について語りました。

◆日焼け止めは使っていないけど…

津田：（世間的に）もうお盆も終わったという感じなんですかね、帰省したいなぁ。とはいえ、僕はこれからニューヨークに行く予定が待っています（笑）。

日本の夏を満喫したい思いもどこかにあるんです。特に涼しそうな北のほうに……でも、最近は北のほうも涼しくないんですよね。北海道も暑くてヤバいみたいですし、なんだったら東京よりも暑いんじゃないかっていう日もあるぐらいで、まぁとにかく暑いです。

今年から日傘を必ず持つようになりました。日傘をさしていらっしゃる男性の方もすごく多いですよね。ただ、まだ日焼け止めは使っていないんですよ。あれも塗らないとダメですね。車を運転していると、右ハンドルなので右側ばっかり焼ける（笑）。そんな感じですが、皆さんも夏を楽しんでくれていたらいいなと思います。

