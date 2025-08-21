“推しのプロレス選手”が見つかるたびに購入…なかなか捨てられない「思い出のTシャツ」エピソード

◆青春時代のすべて
高校2年生のとき、部活の1学年上の先輩からTシャツを贈っていただきました。そのTシャツには「マネージャーを大切にしろ」「1秒を一生と思え」「飯は1日7食たべろ」など5つの教えが書かれています。いま着るのは恥ずかしいですが、私の青春のすべてであり、約15年が経った今でも大切に保管しています（千葉県 31歳 男性）
◆個性的なデザインが多め
私はプロレス選手のTシャツが捨てられません。コロナ禍前は、メジャーやインディーズ関係なく、いろんな団体のプロレス興行に足を運び、応援したい選手が増えるたびにTシャツを買って観戦していました。また、その選手のサイン会に参加すると「着てくれているんだね、ありがとう！」とリアクションしてくれるのもうれしかったです。
プロレスTシャツは個性的なデザインが多いので、試合観戦以外に着ることはあまりないのですが、好きだった選手のグッズでもあるので、どうしても捨てられません（埼玉県 34歳 女性）
◆複数枚買っておけば…
大好きなキャラクターのTシャツが捨てられません。それはUNIQLOが「呪術廻戦」（じゅじゅつかいせん）とコラボした狗巻棘（いぬまき・とげ）のTシャツです！ 大好きなキャラクターで、発売当時はなかなか買えず諦めかけていたときに見つけました！ 購入してから4年間ずっと着続けているので、色あせが半端ありませんが、絶対に捨てません！ 複数枚買っておけば良かった……（神奈川県 58歳 女性）
