ニューカッスルはブレントフォードに所属するコンゴ民主共和国代表FWヨアヌ・ウィサの獲得を目指しているものの、交渉が難航しているようだ。20日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。

昨シーズンのプレミアリーグを5位で終えてチャンピオンズリーグ（CL）出場権を獲得したニューカッスルだが、得点ランキング2位の23ゴールを挙げたスウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクにリヴァプール移籍の可能性が浮上。1億1000万ポンド（約219億円）のオファーは拒否したものの、移籍を望むイサクはSNSを通じてクラブへの批判を展開しており、対立が深まっている。

得点源の去就が不透明となっていることを受け、ニューカッスルは今夏の移籍市場でストライカーの補強を画策。直近ではウィサへの関心を強め、ブレントフォードとの交渉に臨んでいるが思うように進んでいないようだ。報道によると、ニューカッスルは3500万ポンド（約70億円）の固定費に500万ポンド（約10億円）の追加費用を加えた総額4000万ポンド（約80億円）のオファーを提示したものの、ブレントフォードに拒否されたという。

ウィサ本人はニューカッスル加入を熱望している模様。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、同選手は今夏の退団に関する合意があったと信じており、最新のオファーを拒否したブレントフォードに対して改めて移籍願望を伝えたと指摘している。

現在28歳のウィサはフランスのクラブを渡り歩いた後、2021年夏にブレントフォードへ完全移籍加入。すぐさまセンターフォワード（CF）の主軸に定着し、ここまで公式戦通算149試合出場49ゴール13アシストという成績を残している。昨シーズンのプレミアリーグでは得点ランキング6位の19ゴールを挙げた。

ニューカッスルは今夏の移籍市場でスロベニア代表FWベンヤミン・シェシュコの獲得も画策。ライプツィヒとの交渉は順調に進んだが、個人条件で合意に至らず、同選手は最終的にマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。一方、ブレントフォードはカメルーン代表FWブライアン・ムベウモ（マンチェスター・ユナイテッド）やデンマーク代表MFクリスティアン・ノアゴール（アーセナル）など主力選手の流出が相次いでいる。