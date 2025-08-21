Mrs. GREEN APPLE大森元貴「めめかっこいい！」ミセスの書き下ろし新曲が起用された「キリン 午後の紅茶」CMを語り合う

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月18日（月）の放送では、Snow Manの目黒蓮さん、俳優の中条あやみさんが出演する「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろした新曲「夏の影」について語りました。大森：今夜の授業（放送）は、先週8月11日に配信リリースされた僕たちの新曲「夏の影」の授業をしていきます！若井：この曲は「キリン 午後の紅茶」夏の新CMに起用されていまして！藤澤：「キリン 午後の紅茶」夏の新CM「夏の影」篇は、僕たちの楽曲「夏の影」が配信リリースされる前にすでにオンエアされていたので、先にCMで少しだけ聴いたという生徒（リスナー）もいますよね。大森：今日は、この楽曲について3人で時間の限りお話ししていこうと思います！ 午後ティーといえば、若井さん！若井：もう、ガブガブ！ 大好き！ 毎日飲んでます！大森：CM、どうですか？ 2人とも観ました？藤澤：観た！ 夏！若井：夏だね！大森：（CMに出演するSnow Manの）めめ（目黒蓮さん）かっこいい！若井：かっこいい！大森：（同じく目黒蓮さんと一緒に出演している）あやみ嬢（中条あやみさん）！ 映画「#真相をお話しします」でご一緒したから「あっ！ あやみ嬢だ！」と思って。「ルー（※役名）だ！」と思ってね！若井：うわぁ～～！ 仲良いですよ、みたいなぁ！ やめて、そういうの！ チョモ！大森：はい、チョモね（笑）。若井：チョモだ！大森：わかんない、わかんない！ 正解がわかんない（笑）。若井：（※唐突に映画における大森のモノマネを披露）「さん、びゃく、まん………超えましたよっ……!?」大森：わかった、わかった（笑）！藤澤：（大森が演じた役の）鈴木ね（笑）。大森：もういいのよ！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info