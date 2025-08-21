日本サッカー協会（JFA）は21日、2025年 第8回技術委員会を実施し、終了後に影山雅永技術委員長によるブリーフィングが行われた。

質疑応答では日本代表のマッチメイクに関する言及があった。日本代表は9月にアメリカ遠征を行い、メキシコ代表、アメリカ代表と対戦予定。10月・11月は国内で計4試合行われるが、現状対戦が決定しているのは10月10日（金）のパラグアイ代表戦のみとなっている。

ブラジルの大手メディア『グローボ』は今月11日に「10月10日にソウルで韓国代表、15日に東京で日本代表と対戦することが濃厚となっている。ブラジルサッカー連盟は大韓サッカー協会および日本サッカー協会と合意に達しており、現在は商業契約締結のための手続きが行われている」と報じた。影山委員長は「あまり言えませんが、進んでいます。つい先ほども状況報告がありました。進んでいるということだけお伝えさせていただく」と話すにとどめた。

日本代表 年内スケジュール

9月7日（日）国際親善試合 vsメキシコ代表（オークランド／アメリカ）

9月10（水）国際親善試合 vsアメリカ代表（コロンバス／アメリカ）

10月10日（金）キリンチャレンジカップ2025 vsパラグアイ代表（パナソニックスタジアム吹田）

10月14日（火）キリンチャレンジカップ2025 対戦相手未定（東京スタジアム）

11月14日（金）キリンチャレンジカップ2025 対戦相手未定（豊田スタジアム）

11月18日（火）キリンチャレンジカップ2025 対戦相手未定（国立競技場）