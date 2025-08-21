ドジャース、山本由伸がサイ・ヤング賞に輝くために必要なこととは…？過去…

メジャーリーグ 最新情報

後半戦に突入し、選手の個人タイトル争いにも注目が高まっているメジャーリーグ。その年に最も活躍した投手に与えられるサイ・ヤング賞争いも熾烈を極めている。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸もその中の一人だが、山本が受賞するために必要な要素は何か。今回は、山本由伸のサイ・ヤング賞受賞の可能性について、過去の指標を基に徹底考察した。（文:Eli）

これまでの日本人投手で最もサイ・ヤング賞に近づいたのは、2020年の前田健太、そして2013年と2020年のダルビッシュ有だ。いずれも最終的には投票で2位に終わった。

現在、MLBの先発ローテーションに名を連ねている日本人投手は、大谷翔平、今永昇太、菊池雄星、菅野智之、千賀滉大、ダルビッシュ有、山本由伸、そして故障中の佐々木朗希と8人存在する。この中で将来的にサイ・ヤング賞を最も獲得しそうな存在は、やはり山本由伸だろう。

26歳と若く、12年契約の長期的な育成環境が整っており、加えて投手育成に定評あるドジャース所属という点も大きなプラス材料である。

『Cy Young Point』とは…？

サイ・ヤング賞獲得に必要な能力を探るには、過去の受賞投手に共通する特徴を見つけるのが近道だ。そこで用いるのが「Cy Young Point（CYP）」という指標である。

これは、米企業『MLB Advanced Media』のシニア・データベース・アーキテクト、トム・タンゴ氏によって考案されたもので、以下のシンプルな式で構成されている。

CYP=2IP−ER+10SO+W。

すなわち、投球回（IP）・自責点（ER）・奪三振（SO）・勝利数（W）の4項目のみで構成され、サイ・ヤング賞投手のパフォーマンスを定量的に評価できる。

過去5年間のCYP上位者を見ると、この指標がサイ・ヤング賞予測に有効であることがわかる。

フォーシームの重要性

サイ・ヤング賞といえば、毎試合10奪三振近くを奪い無双するイメージがあるかもしれない。

しかし現実には、2024年のタリク・スクバルは31先発で2桁奪三振はわずか3回、2023年のゲリット・コールでさえ5回にとどまっている。

サイ・ヤング賞投手が本当にやっていることは、毎回6〜7回を1〜2失点に抑えるという堅実な仕事の積み重ねだ。これを年間通して繰り返せば、防御率は1点台から2点台前半になり、自然と受賞候補となる。

さて、これだけ安定したパフォーマンスを継続するのに必要なのが質の高い速球系、特にフォーシームだ。フォーシームは非常に便利な球種で、質と制球さえ持っていれば右打者でも左打者でも空振りを獲れる。カウント球としても決め球としても使える効果的な球だ。

この安定感の要が、高品質なフォーシームである。フォーシームは質と制球さえ良ければ、左右問わず空振りを奪える。カウント球にも決め球にも使える、非常に汎用性の高い球種だ。

実際、過去5年のCYP上位者の多くはフォーシームを多投しており、ゴロピッチャーのサンディ・アルカンタラ（2022年CY賞）、特異球を持つコービン・バーンズ(2021CY賞)、大谷翔平などの例外を除けば、トップクラスの投手は皆フォーシームを武器に、あるいは多投している。

突出した個性

もちろん、フォーシームが良ければそれだけで受賞できるわけではない。他の誰にも真似できない「個性」もまた重要な要素である。

たとえば、2022年のアルカンタラはK%（奪三振率）23.4%と制圧力で劣っていたが、228.2イニングという圧倒的な投球回数とゴロ率で圧倒した。2024年のクリス・セールは球速が全盛期より落ちていたものの、特異なサイドスローとスライダーで打者を翻弄した。

歴代の受賞者を思い浮かべれば、皆が「○○といえばこれ」と言えるような特徴を持っている。そのような代名詞となる個性を確立できれば、受賞はぐっと近づく。

山本由伸に必要なこと

山本由伸の投球スタイルを上記の視点から見てみる。

まずはフォーシームだ。投球の37.6%を占める主力球種であるが、球質・結果ともに他の候補と比べて見劣りする。

山本は高めで空振りを奪うアプローチではなく、低めへの制球でスプリットを活かす土台として使っているため、空振り指標やLocation+などが伸び悩む傾向にある。

とはいえ、フォーシーム単体で空振りが取れるようになれば、投球は一段と楽になる。これは明確な改善ポイントだ。

スプリットを磨け

山本の特徴と言えばスプリットだ。球速90.7マイル（約145キロ）は先発投手最速で、今季も空振り率40.0%に加え、打球角度マイナス9度と空振り/弱いコンタクトの両面で山本のオールスター初選出や月間MVP受賞を支えた生命線となる球だ。

しかし、このスプリットが逆に山本を苦しめているときもある。山本のスプリットはそれ単体だけでは真価を発揮しない。

前述したとおり、フォーシームで打者の目線を低めにしたうえで、さらにスプリットをいい高さに投げることで初めて空振りを誘発できる。

そのためフォーシーム/スプリットいずれかの制球が悪い時は全く機能しない。つまるところ困ったときに頼ることができないのだ。

今季サイ・ヤング賞有力のタリク・スクバルの武器はチェンジアップだ。スクバルのチェンジアップは100マイル（約161キロ）に達する速球とのコンボで機能する。球速差が最速10マイル（約16キロ）以上になるため打者は張って待つことができない。落差も大きいため瞬間的に対応するのも難しい。

いわゆる「わかっていても打てない球」である。昨季サイ・ヤング賞を受賞したスクバルがもう一段パフォーマンスを向上させている大きな要因にもなっている。

山本のヒントとなりそうなのが、同僚でレジェンドのクレイトン・カーショーだ。カーショーは速球の平均球速が89マイル（143キロ）まで落ち込んでいるにもかかわらず、防御率3点台を維持している。

その理由は、フォーシームと球速・変化が近いスライダーを、打者に見分けさせないリリースと制球で投げ込み続けているからだ。山本のフォーシームとスプリットのコンビネーションも、同じような相乗効果を生み出す可能性がある。

