chef’s、ドラマED書き下ろし曲「メイブルー」配信決定

”おいしいおんがく”をコンセプトに掲げ、即日完売となったShibuya eggmanでの初のワンマン公演を予定している4人組バンド、chefsが、8月23日（土）に新曲「メイブルー」のリリースを発表した。

今作はCBC TVドラマ『もしも世界に 「レンアイ」がなかったら』エンディング（第5話）の書き下ろし曲。日々揺れ動く感情の中でただ一つ真っ直ぐに変わらない恋心を描いたラブソングとなり、忘れかけていた淡い記憶がそっと色を取り戻していくような楽曲に仕上がっている。配信シングルのジャケは今回もVo&Gt.ヨシダアヤナの写真を使用したビジュアルで、8月21日24:00〜FM802にて放送となる「RADIO∞INFINITY」にて初OA解禁を予定している。

chefsは、年内には東京キネマ倶楽部を含む東名阪での自主企画を開催する予定。

＜リリース情報＞

chefs

Digital Single「メイブルー」

2025年8月23日（土）リリース

https://big-up.style/ANlTS6rQgO

＜ライブ情報＞

chefs 1st ONE MAN SHOW 「Neubiss」 SOLD OUT!!

2025年8月26日（火）東京 Shibuya eggman

時間：開場 18:30 / 開演19:00

東京晩餐会 TOUR 2025

【朝餐 大阪公演】

11月24日（月・祝）Yogibo HOLY MOUNTAIN

OPEN 18:00 / STRT 18:30

ACT：chef's / and more

【昼餐 名古屋】

11月25日（火）新栄シャングリラ

OPEN 18:30 / STRT 19:00

ACT：chef's / and more

【東京晩餐会】

12月2日（火）東京キネマ倶楽部

OPEN 18:00 / STRT 18:30

ACT：chef's / and more

Instagram : https://www.instagram.com/chefs_band/

X : https://twitter.com/chefs_band

TikTok：https://www.tiktok.com/@chefs_band