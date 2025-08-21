スカウトも熱視線？2025年夏の甲子園の注目野手（1）1年生の頃から”4番”

高校野球 夏の甲子園 最新情報

いよいよ開幕した第107回全国高等学校野球選手権大会。今年もプロ注目の選手が甲子園に集結し、夏の頂点をかけた熱い戦いが繰り広げられている。プロを目指す選手にとって、甲子園は貴重なアピールの機会と言えるだろう。今回は、2025年夏の甲子園で注目されている野手を紹介したい。

古城大翔

読売ジャイアンツでプレーした古城茂幸を父に持つ古城大翔。期待が大きい選手だけに、今年は甲子園でアーチを描きたいところだ。

岩手の強豪・花巻東高で背番号「17」を獲得。大谷翔平（現：ドジャース）が着用した背番号を1年時からつけ、さらに4番を任されていた。

昨夏は甲子園に出場し、初戦の滋賀学園高（滋賀）との試合で2安打を記録。ただ、チームは0-5で敗れた。また、今年の岩手大会は18年ぶりとなるノーシードからの戦いを強いられた。

さらに古城自身は春に足を負傷し、万全ではない状態で夏を迎えていた。それでも岩手大会を通して、打率5割超えのバッティングを披露。ノーシードから岩手の頂点にたどり着いた。

今夏の甲子園は古城にとって3度目。初戦は今春選抜で準優勝した智弁和歌山高だったが、チームは4-1で勝利。古城は「4番・一塁」でスタメン出場し、1安打1打点をマークした。

岩手県勢初の全国制覇に向け、古城のさらなる活躍が期待される。

【関連記事】

【了】