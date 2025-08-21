今日の運勢占い8月22日（金）12星座占いランキング第1位は獅子座（しし座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月22日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月22日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？星の影響をポジティブに受けて、全体的にうまくいく1日です。自分のコントロール力はイマイチに感じるかもしれないものの、力はちゃんと発揮できるでしょう。不安なことが出てきても、案外すんなり事が運びそうです。自分の隠れた依存心に気付けると、状況が好転していきそうです。おだてられても流されないように。正しい知識と実践によって、物事を軌道修正していくような日です。今まで調子の悪かった人は、好転していくでしょう。体のことをほったらかしにしすぎていたなら、きちんとメンテナンスをしましょう。ちょっと気になるだけのことであっても、病院に行って診てもらうのも○ 健康と美容について勉強すると、思わぬ有益な情報が入るかもしれません。前進の日。トラウマと向き合うかもしれませんが、それは、「もうこの傷は癒されて良いのですよ」というタイミングがやって来た証拠。許せないことがあったり、恨みが残っていたりするなら、その気持ちは自己表現で昇華しましょう。思いのままにメイクをする、カラオケで本気を出して歌う、気持ちをイラストや文章にぶつける、楽器を弾く……など、なんでもOK。満足のいく1日になりそうな気配。周りにも恵まれ、自分に関する良い噂が流れているのを耳にするかも。それは今までのあなたのおこないが評価された結果です。人のためにお金を使うと、お金の巡りが良くなるでしょう。大事なことは後回しにせず早めに手を付け、人のサポートも積極的にしていけると、最高の開運日になるでしょう。目標に向かって頑張ってきた人なら、仕事、学業などで良い評価をもらえそう。望んでいた機会が舞い込んできたり、報酬が得られたりする予感。仕事に打ち込む人ならチャンスをつかみ取れる運気です。あなたのパートナーや雇用主、チームの業績が上がるかも。それは、あなたの意識や功績が大いに反映されたもの。あなたの力です。ラッキーなことを願うより、目の前のことに対して、地道にコツコツ取り組んでいったほうが良い1日です。コツコツと現実的なアプローチに取り組み、努力を怠らない人が、幸運に恵まれます。“エセポジティブ”になっていないか、自分の思考を見直しましょう。また、今日は自分の甘さと向き合うと◎ そうすれば、後々、良い仲間に恵まれるでしょう。満足のいくパフォーマンスができそうです。今までの努力が実り、嬉しい言葉をかけてもらえるかも。多少厳しい状況でも、「あなたのためなら」という思いを持つ周囲の人がサポートしてくれるでしょう。嬉しい気持ちが溢れたら、その気持ちを形や言葉で表して、周りに分け与えていきましょう。良いことはどんどんシェアをして。今日は流れに身を任せつつも、自分自身をコントロールする力が試されそう。自分のことを、今一度躾けていくような運勢の日です。我慢が必要な場面、品性を試される場面、金銭感覚が試される場面が訪れる予感。自分のウィークポイントが見つかる日でもあります。弱点を自覚したら、前向きに改善していきましょう。安定感のある1日です。決して刺激的ではありませんが、あなたが潜在意識で「当たり前」と思っている出来事がしっかり現実化してくる日。バランス感覚にも優れ、多少のトラブルにも柔軟に対応できそうです。今日は、自分らしさに目を向けてみてください。特に、自分のネガティブな部分を認めるようにしてみましょう。周りをよく見てみましょう。あなたの知性が光るとき。頑張りどきな場面ではしっかり力も出せますが、日頃の疲れが出やすい日でもあるので、疲れを感じたらすぐに対処しましょう。簡単なことを難しく考えてしまいそう。何でもシンプルにとらえてみましょう。頭のなかがぐちゃぐちゃになっている感覚があるなら、10分間だけ部屋の片づけをしてみましょう。大切な人との絆が深まっていく日。今日関わった人は、今のあなたにとって深い縁のある人です。誰にも言えない秘密の恋をしているなら、そっとあたためておいてください。嫉妬心は愛を育む邪魔をすることも。今日、目の前にいる人のためにどれだけ動けたかによって、今後のあなたの運勢が変わってくるでしょう。あなたのエネルギッシュさが際立ちます。「頑張るぞ！」という気持ちや気合いだけで何とかなりますが、リフレッシュする時間もしっかり取れるように工夫しましょう。また、「とにかく行動！」というようなアグレッシブな運気のあまり、ブレーキが効かないこともあるかも。今日した失敗は、あなたの宝物。次に活かしていく種にしましょう。今抱えている問題があるのなら、それは思ったより早めに手を打ったほうが良さそうです。根本的な解決に至らなくても、「対応する」というアクションが重要なようです。1人ではどうしようもできないなら、きちんと周囲を頼りましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。