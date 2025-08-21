日本サッカー協会（JFA）は21日、リモージュ国際大会に臨むU－17日本代表のメンバーを発表した。

リモージュ国際大会は今月28日から来月9日にかけてフランス中部のリモージュで開催され、廣山望監督率いるU－17日本代表は現地時間9月3日にU－17ポルトガル代表、5日にU－17サウジアラビア代表、7日にU－17フランス代表と対戦する。U－17日本代表の3試合は『J SPORTS』にて放送配信される予定だ。

22名のメンバーの大半はJリーグクラブの下部組織でプレーする選手となり、DFメンディーサイモン友（流通経済大柏高）、MF竹野楓太（神村学園高）、FW瀬尾凌太（桐蔭学園高）の3名のみが高体連からの選出に。また、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）が唯一の海外勢となっている。

発表されたメンバー、およびスタッフは以下の通り。

▼GK

12 村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）

1 松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

▼DF

3 田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）

4 藤井翔大（横浜F・マリノスユース）

15 児玉一成（京都サンガF.C.U－18）

2 藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）

16 メンディーサイモン友（流通経済大柏高）

5 元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

▼MF

20 瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）

14 川本大善（柏レイソルU－18）

13 大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）

6 野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）

17 竹野楓太（神村学園高）

22 姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U－18）

21 長南開史（柏レイソルU－18）

19 和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

▼FW

9 瀬尾凌太（桐蔭学園高）

11 浅田大翔（横浜F・マリノス）

7 小林柚希（RB大宮アルディージャU－18）

8 平島大悟（鹿島アントラーズユース）

18 谷大地（サガン鳥栖U－18）

10 吉田湊海（鹿島アントラーズユース）

▼スタッフ

団長 西澤淳二

監督 廣山望

コーチ 大畑開

GKコーチ 山岸範宏

フィジカルコーチ 佐藤哲哉

テクニカルスタッフ 白石通史

※選手表記に誤りがありましたので修正いたしました（8月21日18時25分）