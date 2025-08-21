U17日本代表のメンバーが発表された [写真]=Getty Images

　日本サッカー協会（JFA）は21日、リモージュ国際大会に臨むU－17日本代表のメンバーを発表した。

　リモージュ国際大会は今月28日から来月9日にかけてフランス中部のリモージュで開催され、廣山望監督率いるU－17日本代表は現地時間9月3日にU－17ポルトガル代表、5日にU－17サウジアラビア代表、7日にU－17フランス代表と対戦する。U－17日本代表の3試合は『J SPORTS』にて放送配信される予定だ。

　22名のメンバーの大半はJリーグクラブの下部組織でプレーする選手となり、DFメンディーサイモン友（流通経済大柏高）、MF竹野楓太（神村学園高）、FW瀬尾凌太（桐蔭学園高）の3名のみが高体連からの選出に。また、GK村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）が唯一の海外勢となっている。

　発表されたメンバー、およびスタッフは以下の通り。

▼GK
12　村松秀司（ロサンゼルスFC／アメリカ）
1　松浦大翔（アルビレックス新潟U－18）

▼DF
3　田中義峯（浦和レッドダイヤモンズユース）
4　藤井翔大（横浜F・マリノスユース）
15　児玉一成（京都サンガF.C.U－18）
2　藤田明日翔（川崎フロンターレU－18）
16　メンディーサイモン友（流通経済大柏高）
5　元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズユース）

▼MF
20　瀬口大翔（ヴィッセル神戸U－18）
14　川本大善（柏レイソルU－18）
13　大貫琉偉（鹿島アントラーズユース）
6　野口蓮斗（サンフレッチェ広島F.Cユース）
17　竹野楓太（神村学園高）
22　姫野誠（ジェフユナイテッド市原・千葉U－18）
21　長南開史（柏レイソルU－18）
19　和田武士（浦和レッドダイヤモンズユース）

▼FW
9　瀬尾凌太（桐蔭学園高）
11　浅田大翔（横浜F・マリノス）
7　小林柚希（RB大宮アルディージャU－18）
8　平島大悟（鹿島アントラーズユース）
18　谷大地（サガン鳥栖U－18）
10　吉田湊海（鹿島アントラーズユース）

▼スタッフ
団長　西澤淳二
監督　廣山望
コーチ　大畑開
GKコーチ　山岸範宏
フィジカルコーチ　佐藤哲哉
テクニカルスタッフ　白石通史

※選手表記に誤りがありましたので修正いたしました（8月21日18時25分）