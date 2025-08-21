横浜F・マリノスは21日、桐蔭横浜大学のDF関富貫太について2028シーズンの加入が内定したことを発表した。また、JFA・Jリーグ特別指定選手として日本サッカー協会（JFA）から認定されたことも併せて伝えている。

関富は2005年10月23日生まれの現在19歳。FC相模野からFASCINATEジュニアユースを経て柏レイソルU－18に加入し、現在は桐蔭横浜大学でプレーしている。今年にはU－22日本代表にも選出された。

加入内定と特別指定選手への認定に際し、関富は横浜FMのクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。

「2028シーズンより横浜F・マリノスに加入することになりました、桐蔭横浜大学の関富貫太です。自分が人生で初めてサッカー観戦をしたのが日産スタジアムでの横浜F・マリノスの試合でした。そんな偉大なクラブでプロサッカー選手になるという夢を叶えることができ､すばらしい選手たちとプレーできることを大変うれしく思います」

「自分を1番に応援してくれていた家族、これまでご指導いただいたすべての関係者の皆さまへの感謝の気持ちを忘れずに、これからもチャレンジし続けます。ファン･サポーターの皆さま、これからよろしくお願いします！」