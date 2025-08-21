ジェフユナイテッド千葉は21日、「誹謗中傷および脅迫行為」に関する声明を発表した。

声明によると、クラブに対して「個人を対象としたSNS上での拡散や複数にわたるメール等による誹謗中傷や脅迫などの悪質な行為」が確認されたとのこと。さらに、「クラブハウスの爆破」を予告する内容も含まれているとのことで、「クラブ関係者のみならず地域の皆さまの安全をも脅かす極めて重大な問題と認識しております」としている。

「このような極めて悪質な行為は、クラブに関わるすべての人々の心身にも大きな影響を及ぼすものであり、決して看過することはできません。昨年も同様の行為が確認されており、所轄警察署と相談・連携して対応を進めてきておりますが、本件も非常に深刻な事態と受け止め、状況に応じて法的措置を含め、改めて厳正に対処してまいります」

「ファン・サポーターの皆さま、関係者の皆さまには、ご心配をおかけいたしますが、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。そして、どのような困難があっても、応援してくださる皆さまと共に、今シーズンのリーグ戦を最後まで戦い抜き、J1昇格という目標に向かって一丸となって挑んでまいります」

このところ、JリーグのクラブからはSNS上での誹謗中傷や不適切投稿に関する声明や注意喚起が相次いでいる状況。千葉は今シーズンの明治安田J2リーグで現在2位につけており、2009年以来となる17年ぶりのJ1昇格に向けて邁進中だ。