米AMDは8月20日（現地時間）、ゲーム開発者向けに「FidelityFX SDK 2.0」を公開した。この公開に先立つ形で誤ってFSR 4のソースコードが丸ごと公開されてしまったようで、一部始終について海外テック媒体が報じている。

AMD、FSR 4用開発者向けキット「FidelityFX SDK 2.0」。うっかりソースコードも全公開、既に削除済み

FidelityFX SDK 2.0は、最新デバイス向けに機械学習ベースのレンダリング支援機能を導入できる開発者向けキット。RDNA 4アーキテクチャ上では統合する推論コアを活用することで描画品質・性能が向上しており、時間的安定性やディテール、ゴーストを低減した忠実度の高い描画を行える。非対応デバイスではFSR 3.1.5が有効化され、推論コアを用いないが超解像機能を利用可能だ。

このSDK公開に前後する形で、AMDはFSR 4のソースコードを誤って丸ごと公開してしまったようだ。削除される前に見られたデータではINT8のライブラリも含まれており、Radeon RX 7000シリーズでも利用できるものだったのかもしれない。

なお、これまでのFSRシリーズではソースコードの公開も行われており、独自にビルドして利用することも可能だった。一方FSR 4のリリースに際しては開発者向けキットの公開にとどまっており、署名済みのビルドされたdllファイルを組み込んで利用する形になる。NVIDIAと同様に、対応するゲームではドライバ側からFSRのバージョンを任意に変更できるようになるかもしれない。

ちなみに、AMDでは今年後半のリリースに向けて「FSR Redstone」を開発中。機械学習ベースでさらに高性能・高品質になることを目指している。