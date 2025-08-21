大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障者や不振選手が相次ぐブルペンで奮闘を続けている投手がいる。アレックス・ベシア投手はその代表格だが、デーブ・ロバーツ監督は一時的に調子が落ちてきているのではと不安視しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

今季のベシアは日本時間20日試合前時点で58登板、3勝2敗22ホールド4セーブ、防御率2.81といった数字を残している。ただ、8月は4試合連続失点を喫するなど、安定感を欠くような姿も目立っている。

同メディアは「今季のベシアはドジャースのトップリリーフの一人だったが、ブルペン陣が全体的に改善する必要がある最近は苦しい試合が続いている。8月は4試合連続で失点を許しており、そのうち2試合は敗戦投手、もう1試合はセーブ失敗に終わった。日本時間16日のサンディエゴ・パドレス戦では、2打者に死球を与え1失点を許したためイニング途中で降板した」と言及。

続けて、「アレックスに関しては、ちょっと調子が悪いと思う。明らかに、金曜日は彼らしくない死球だった。これは野球の波のようなものだと思う。彼とも話したが、彼は絶好調で何も問題がなく、失点もなかった時期があるが、今はそれとは異なった状況にある」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

