円谷プロダクションで展開中の「ウルトラマン カードゲーム」にて、「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers」(5,280円)に、ウルトラマンジード／朝倉リク役の濱田龍臣ディレクションによるイラストデザインのカードが収録されることが決定した。

濱田龍臣ディレクションカード 「ウルトラマンジード プリミティブ (EXS02-003) BP03-039」

現在予約受付中(9月15日まで)の「ウルトラマン カードゲーム エクストラセット02 The Brave Risers」は、ウルトラマンジードとウルトラマンゼットをフィーチャーした特別なセット。

セットに付属される限定カードとして『ウルトラマンジード』主人公・朝倉リクを演じた濱田龍臣がイラスト原案・ディレクションを行ったカードを収録する。のどかな情景の中に、ペガをはじめリクを支え続けた大切な仲間たちが一同に会した、特別なイラストとなっている。

濱田龍臣コメント

「ウルトラマン カードゲーム」では、とてもヒロイックなイラストがあり、心躍るカッコ良さがカードという小さな世界に存分に描かれています。『ウルトラマンジード』では、ストーリーやジード自身を語る上で外せない「ペガ」という相棒がおり、ペガ以外にもジード、リクと支え合う仲間が大勢いるので、そこに焦点を合わせ、ヒロイックというよりは微笑ましくも見えるようなイラストになるといいなと思い、今回イラストディレクションをさせて頂きました。ジードを知っている方は勿論、まだジードをよく知らない方にも是非お手に取ってイラストの世界を楽しみつつ、ウルトラマンカードゲームも楽しんで頂きたいです。

(c)円谷プロ