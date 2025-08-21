21日（木）、HARD OFF ECOスタジアム新潟でのイースタン・リーグ、対オイシックス戦。巨人の先発投手は花田侑樹、対するオイシックスの先発投手は山下一馬。

巨人は1回表、幸先よく先制。石塚裕惺が四球で出塁後、宇都宮葵星の送りバントで二塁へ進塁するなど一死二塁とし、オコエ瑠偉の適時打で1点を挙げた。

4回表、浅野翔吾の四球で無死一塁とし、荒巻悠の適時二塁打で1点を追加。さらに二死満塁から、宇都宮葵星、オコエ瑠偉の連続適時打で3点を追加。さらにオイシックスの守備の乱れで二死一・三塁とすると、三塁ランナーの宇都宮がホームスチールを成功させ1点を奪う。大量点でリードを6点に広げた。

5回裏、花田は安打と四球で一死満塁のピンチを招き、漆原幻汰の適時内野安打、藤原大智への押し出し死球で2点を奪われる。4回1/3を投げたところで降板。2番手として登板した田中千晴は2アウトを奪い、巨人はこの回2失点で終了。6対2となる。

6回表、二死二塁から、代打・笹原操希の適時二塁打で1点を追加。7対2とした。

6回裏、3番手のバルドナードが登板。知念大成に本塁打を浴び1点を奪われる。7対3となる。

7回表、荒巻悠の安打などで一死一塁とし、ティマの適時二塁打で1点を追加。リードを5点とした。

5点リードの9回裏、5番手の馬場皐輔が登板。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

巨人はオイシックスに8対3で勝利した。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています