同地区最下位相手に2敗目…ドジャース・大谷翔平、4回5失点で復帰後初黒星

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は20日（日本時間21日）、敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。投手としては4回5失点で768日ぶり黒星を喫した。





“二刀流デー”のこの日は、大谷にとってメジャー通算1000試合目の出場となる試合となった。







先発投手として、初回は三者凡退に抑える快調な出だしだったが、2回にタイムリーと犠飛で2点を失う。3回はまたも三者凡退で退けたものの、4回に落とし穴が待っていた。



1点を追加され、なお1死二、三塁という状況で打席には8番のオルランド・アルシア。



3球目のスライダーをアルシアが弾き返すと、打球は低く鋭いライナーとなって大谷の右ひざを直撃。



大谷に当たった打球は一塁ファウルライン方向に跳ね、痛みをこらえて大谷がこれを処理したが間に合わず、ロッキーズが更に1点を加えた。



大谷はアクシデント後も投球を続行するが、さらに1点を失い、今季ワーストの5失点目。5回からエドガルド・エンリケスにマウンドを譲り降板した。

5回を投げ切るかどうかに注目が集まったが、4回で66球を投じ9安打5失点3奪三振の内容だった。

試合は3－8でドジャースが敗れた。同地区最下位のロッキーズとの4連戦の3戦目で、痛恨の2敗目を喫した。









【動画】打球が右ひざを直撃…大谷翔平、アクシデントもあり今季最多の5失点

