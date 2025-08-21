欲しいと思わせるテイスト満載。今、一番狙い目のボルボBEV ｜EX30クロスカントリー

独自のポジションを確立してきたボルボブランド

ボルボはこれまで日本市場において、独特の販売戦略を展開してきたブランドである。メルセデス・ベンツやBMWといったドイツ勢が細かなグレードやオプションを分けて多様な選択肢を提示する一方、ボルボは比較的シンプルなグレード戦略を展開してきた。それでも一定の価格帯とブランドの信頼感、そして「安全」「北欧デザイン」といった確固たるイメージを武器に、安定した販売実績を重ねてきた。とりわけ日本においては、堅実で落ち着いた消費者層からの支持が厚く、その背景にはボルボというブランドが提供する安心感が強く影響しているといえる。

そのような状況の中、近年のEVシフトの波に応える形で2023年11月に日本導入されたのが「EX30」である。コンパクトなボディサイズに最新の電動パワートレーンを搭載し、ボルボが新時代に提示するエントリーBEVとしての役割を担うモデルだ。

ただ、一般的に言われる「エントリーモデル」は価格やボディサイズなど、ヒエラルキーが発生するものだが、ボルボブランドは少し考えが異なる。

後述するが、快適装備などの差はあってもADAS（先進運転支援システム）やテレマティクス＆インフォテインメント機能など、上位系モデルとの差は極めて少ない。つまり、ボディサイズ云々ではなく、そこには安全や環境に対するボルボのブランドフィロソフィーが浸透している。

アウトドアテイストを盛り込んだ新グレードを設定

今回注目すべきは、このEX30において従来のモノグレード戦略から一歩踏み込み、ラインナップを充実させた点である。パワートレーンや仕様の違いを明確化し、価格帯を広げることで、従来の顧客層だけでなく新たなユーザーも取り込もうという意欲が感じられる。ボルボは長らく「シンプルな構成」で支持を集めてきたが、ここであえてバリエーションを用意したことは、EV市場における競争の激化を見据えた動きといえるだろう。特に富裕層にとっては「選ぶ楽しみ」を提供することが、ブランド体験の満足度向上につながる。単なる移動手段ではなく、ライフスタイルの一部としての車選びに寄り添う姿勢が見える。

その中で最も注目されるのが、今回試乗した「EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance（以下EX30クロスカントリーと表記）」である。従来までのEX30をベースとしながら、SUV的な走破性やアウトドアテイストを加えた仕様であり、ボルボの伝統であるクロスカントリーブランドをコンパクトEVに持ち込んだ点が新鮮に映る。

まずエクステリアに目を向けると、専用の前後バンパーやホイールアーチモールが装着され、全体的にタフで力強い印象が強調されている。最低地上高も標準モデルより20mm高めに設定され、悪路走破性を高めるだけでなく、乗降性や街乗りにおいても視界の良さや存在感を強めている。ホイールデザインも専用仕様であり、細部にまでクロスカントリーらしい演出が施されている。

インテリアについても、北欧的なシンプルさを保ちながらアウトドアを意識した素材や色使いが随所に盛り込まれている。リサイクル素材を積極的に活用しつつも質感の高さを犠牲にしていない点は、ボルボが持つサステナビリティとプレミアム性の両立を体現する部分である。富裕層ユーザーにとっては、単に高級素材を用いるのではなく、環境配慮とデザイン性を融合させた提案がむしろ魅力的に映る。

センターに配置された大型ディスプレイは最新のGoogle搭載インフォテインメントシステムを備え、操作性と視認性に優れる。余計な物理スイッチを排しながらも直感的に扱える点は、シンプルで洗練された生活スタイルを好む層にマッチするだろう。

ADAS、インフォテインメントシステムに一切の手抜き無し

冒頭に触れたように「EX30」は今回試乗した「クロスカントリー」も含め、全グレードに最新のADASを搭載している。言い換えれば現状におけるボルボ車の中で最も優れたシステムを搭載していると言ってよい。

搭載するセンサー関連では今回フロント両サイドにミリ波レーダーを搭載することで見通しの悪い場所や歩行者や自転車（夜間も作動）なども物体認識、緊急の場合は衝突回避＆ブレーキ制御も行う。室内には新たにドライバーズモニタリングカメラ付きDMC（ドライバー・アラート・コントロール）も搭載、脇見や疲労度などを検知し一定時間目を閉じた状態や前方から顔の向きを大きく外すと警告を促してくれる。

またGoogleのインフォテインメントシステムに関しても先にXC60が最新システムを搭載し話題となったが、実は最も先を走っているのはEX30。他モデルは追従する形になっている。実際「OK Google」によるウェイクアップワードによる起動時におけるレスポンスの速さは同じシステムを搭載する同業他社より極めて優れている。タッチパネルの感度やUIの配置なども最初は慣れが必要な人もいるかもしれないが、階層の配置も常にアップデートされており、操作性は上々だ。

つまりEX30は価格や装備などで差を付けたヒエラルキー的なエントリーという位置づけではなく、このサイズとクラスできちんとしたポジショニングされたモデルであることがわかる。

良い意味でゆったり系のハンドリング

実際にハンドルを握ると、EX30クロスカントリーはEVならではの瞬発力と静粛性に加え、SUVらしい安定感を兼ね備えていることに気づく。

搭載されるパワートレーンはフロント115ｋW(156hp)/200Nm、リア200kW（272hp）/343Nmの前後2モーター、つまりAWD。最高速度は180km/h、航続可能距離は500kmとなっている。

リアモーターは全グレード共通のSiC(シリコンカーバイド)タイプで省エネルギーかつ耐熱性や大電流特性を持つことで高出力かつ低エネルギー性能を持つ。一方のフロントモーターはSi(シリコン)タイプで「フロント側からの”ヒューヒュー音”が気になるかも」と試乗前にレクチャーを受けたが実際の試乗ではそれ程のレベルではなかった。

あくまでもスペック上だが、0-100km加速は3.7秒と圧倒的、少しアクセルを踏み込むと背中がシートに押しつけられるほどのＧ（加速度）がかかる。この辺は他のEVでも馴染みのあるフィーリングだが、いきなりガツンと来るのではなく、内燃機関の加速フィールに近く好印象。この辺のチューニング（制御）は上手い。

またシステムとしては「ワンペダルドライブ」と「ドライブモード」を搭載。「ワンペダルドライブ」はLOW/HIGH/OFFの3つから選択可能、特にOFFに関しては導入初期にはなかった「コースティング機能」となりバッテリーの節約と航続距離の延長に寄与する。

「ドライブモード」は標準/パフォーマンス/レンジの3つから選択可能。酷暑の中、エアコンをフル稼働させての試乗のため標準を選択したが、レンジを選べばエアコンもEcoモードになり航続距離を最大化することができる。これらはインフォテインメントシステムの画面上で切り替えが可能だ。

ステアリング自体はノーマルのEX30がレスポンス良くスパッと切れるのに対し、クロスカントリーはややゆったりとした印象を持つ。実際ステアリング制御のソフトウェアもこのモデル専用にトルクの立ち上がりや中立部への戻り制御（センタリング）なども最適化されているという。

このステアリング制御にプラスして、フロント＆リアのスプリング、リアのアンチロールバーの径も変更、つまり全体的に柔らかめのセッティングになっている。

ただ路面からのフィードバックは正確な部類で、タイヤがまだ馴染んでいない部分はあるが、高速道路の目地を乗り越えた際のショックは「ガツン」ではなく「ボワン」という感覚。タイヤ自体もショックの緩和にひと役買っている印象だ。また好みにはなるが、後席は前席に比べやや落ち着かない印象も受けた点は補足しておく。

従来の「クロスカントリー」シリーズ同様、過酷なオフロードに挑むモデルではないが、日常の延長線上にある「ちょっとした冒険」をストレスなく楽しませてくれる。これは都市型SUVに慣れたユーザーにとって、大きな安心材料である。

選択肢の拡大による市場へのインパクトと価値

そして最後に今回発表されたEX30のラインナップにおいて、もうひとつ注目しておきたいグレードがある。それが「EX30 Plus Single Motor」だ。このグレード、EX30の中でも最も低価格となる479万円のプライスタグを付けるが、これにのみLFP（リン酸鉄リチウムイオン）バッテリーを採用する。

LFPはこれまでのNMC（三元系）とは異なり、ローコストかつレアメタルを使用しない点や火災リスクの少なさ、そして充放電をくり返しても劣化が少ないというメリットがある。逆にエネルギー密度が低いので、重量増や航続距離が少なくなるデメリットがある(バッテリー単体重量はLFPの方が20kg重い)。

実際、NMC電池を搭載するシングルモーターグレードが560kmの航続可能距離を持つのに対し、LFPモデルは390kmと少ない事は理解しておく必要がある。それでも世界的に需要が加速しているLFPバッテを搭載してきた点は日本におけるBEVの市場拡大のフックとなることは十分期待出来る。

富裕層にとっての新価値提案

EX30クロスカントリーが提案するのは、単なる移動手段ではない。環境に配慮したEVでありながら、デザイン性と走破性を兼ね備え、なおかつブランドとしてのステータスを保つことで、所有者に特別な満足感を提供している。富裕層にとって、車は「資産的価値」や「社会的メッセージ」の意味をも帯びる。EX30クロスカントリーを所有することは、持続可能な社会への貢献を示すと同時に、自らのライフスタイルに誇りを持つことに直結する。従来のボルボファンはもちろん、SUVに新たな価値を求める層に向けたボルボならではの価値提案と言えるだろう。

文：高山正寛 写真：安岡 嘉

Words: Seikan TAKAYAMA Photography: Yoshimi YASUOKA