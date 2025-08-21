実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』の公開記念特番がYouTubeにて配信

俳優の吉岡里帆と水上恒司がW主演を務める実写映画『九龍ジェネリックロマンス』(8月29日公開)の公開記念特番の配信がYouTubeにて開始となった。

過去の記憶がない鯨井令子(吉岡里帆)と誰にも明かせない過去をもつ工藤発(水上恒司)の恋。互いの距離が近づくほど深まっていく謎。その真相にたどり着く時、二人は究極の選択を迫られる。

この度、吉岡里帆、水上恒司、⻯星涼、栁俊太郎、梅澤美波(乃木坂 46)、フィガロ・ツェン、花瀬琴音、MCとして NON STYLEの井上裕介が出演する公開記念YouTube特番の配信が始まった。特番内では、キャストが演じるキャラクターへの印象や、撮影秘話をキャストが告白。鯨井令子と鯨井Bを一人二役で演じた吉岡は「見た目は一緒でも人間像が全然違うというところが、頭が沸騰するくらい難しかった」、34歳の工藤を演じた水上は「30 代(の役を)演じたのが初」とそれぞれ役に関する挑戦について振り返っている。蛇沼みゆきを演じた⻯星は「僕とは全く正反対だよね」と蛇沼のキャラクターについて共演者に尋ねると一同苦笑い。「それは、みんな僕のこと知らないから」と笑いを誘う。また、撮影時のエピソードを尋ねられた水上は「カエルスープが美味しかったです。でも頑なに飲まない人がいて……」と撮影時の秘密を明かしている。さらに特別企画のジェスチャーゲームでは、チームワークを試すため、キャストが映画にまつわるお題を全力で表現。!鯨井チーム(吉岡、梅澤、花瀬)と工藤チーム(水上、⻯星、栁、フィガロ)に別れ「金魚」「水餃子」などのキーワードを全身で演じ、吉岡は「こういうゲームをまだ本気でやる人たちと一緒に仕事できたのが(よかった)」と感想を述べている。水上は「今年の夏を一つ盛り上げる作品になっていると思います。ラブもありミステリーもあり、そして飯テロもあると思います。ぜひ楽しんでいただけたらと思います」と本作の魅力を語り、吉岡は「現場でも台湾のスタッフ皆さんが大変協力していただいて、とても素晴らしい映画が撮れたと思います。是非劇場でお楽しみください」と本作の公開へ期待の高まるコメントを寄せた。

描き下ろし作品をイラストボート化した入場者特典

メインビジュアルとリンクする入場者特典の配布も決定

さらに入場者特典の配布がアナウンスされている。原作者・眉月じゅん氏が、本作のメインビジュアルと同じ構図で鯨井令子と工藤発を新たに描き下ろした作品をA5イラストボート化している。この特典は、公開初日より数量限定での配布となる。なお、入場者1名1回上映につき特典1個という形での配布で、複数チケットを持っていても渡されるのは1個のみ。また、チケット購入者特典ではなく、入場を伴わない場合、配布はしないということなのでご留意いただきたい。

(C)眉月じゅん/集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会