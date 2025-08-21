大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野陣に故障者や不振選手が相次いでいる。正右翼手のテオスカー・ヘルナンデス外野手も、直近の試合で守備ミスを連発するなど不安が生じているが、デーブ・ロバーツ監督は改善へ発破をかけているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「対コロラド・ロッキーズ4連戦の初戦に敗れた理由の一つは、守備でのいくつかの重要なミスが失点を招いたからだ。残念ながら、テオスカーは2つの決定的なミスを犯した。しかし、ロバーツ監督は試合は決して一人の選手の行動によって決まるべきではないとし、外野手には改善の余地があると信じていると語った」と言及。

続けて、「全体として見れば、我々全員がもっと良い仕事を行うことができる。だから、私は特定の立場や特定の人物に責任を押し付けるつもりはない。テオは右翼の方が楽に感じているのは分かっている。今年の数字はそれを物語っていないが、彼がもっとプレーを向上させてくれると期待している。彼が強力な右翼守備をしていた時があったことも分かっている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

現状では起用法に変更などはない見込みだが、テオスカーはロバーツ監督の信頼に応えることはできるだろうか。

【関連記事】

【了】