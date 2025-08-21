日本野球機構は21日、2025年新人選手選択会議（ドラフト会議）を10月23日（木）に開催することを発表した。

今年も大正製薬株式会社の特別協賛もと、公式タイトルは「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」となり、大正製薬株式会社の特別協賛は2013年から13年連続となっている。

「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」の詳細は、後日発表予定だ。