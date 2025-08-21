ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が「1番・DH 兼 投手」で出場した、20日（日本時間21日）の敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦。9回のドジャース攻撃時、打球がベースに当たって内野安打となるシーンがあった。





“二刀流デー”のこの日だったが、大谷が今季最多の5失点でマウンドを降りるなど、ドジャースは序盤からロッキーズにリードを奪われる苦しい展開が続き、1－8のスコアで9回表を迎えた。







2死一塁となって、打席にはアレックス・フリーランド。ロッキーズのマウンドには右腕のジェイデン・ヒル。



その初球、155キロの高速シンカーをフリーランドがセンター方向にライナーで弾き返す。



このとき一塁ランナーのアンディ・パヘスがスタートを切っていたが、ロッキーズ遊撃手のエセキエル・トーバーは打球を処理して打者走者をアウトにするべく二塁ベースの後ろに守っていた。



しかしフリーランドの打球がちょうど二塁ベースに当たって大きくバウンドしたため、打球はトーバーを越えて中堅方向へ転々。

nbsp;

ドジャースには幸運な内野安打となって2死一、三塁となった。その後ミゲル・ロハスの二塁打で2点を返したドジャースは3－8と盛り返したが、反撃及ばず試合終了となった。

nbsp;

大谷は投手として4回を投げ66球、3奪三振5失点という内容。打者としては2打数1安打で、5試合連続安打と18試合連続出塁をマークした。









【動画】打球が二塁ベースを直撃！9回にドジャースが一矢報いる攻撃

ABEMA MLBの公式Xより











[速報] ドジャース 打球がベースに当たり内野安打



▶︎月~金ドジャース戦全試合含む

公式戦485試合を生中継!



⚾️平日は毎日アベマでMLB

▶︎ 試合ハイライトを無料配信中!!



🇺🇸MLB2025

⚡️大谷翔平 二刀流

🆚ドジャース × ロッキーズ

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】