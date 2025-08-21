【結果速報】沖縄尚学、山梨学院を破り決勝進出！初の夏制覇をかけて日大…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は21日、阪神甲子園球場で大会14日目を迎え、準決勝第2試合で沖縄尚学（沖縄）と山梨学院（山梨）が対戦。同試合は、沖縄尚学が5-4で山梨学院を破り、決勝進出を決めた。

沖縄尚学はエース左腕の末吉良丞、山梨学院も背番号「1」の右腕・菰田陽生が先発。試合は初回から動いた。

先攻の山梨学院は初回、1番・鳴海柚萊が四球で出塁し、2死二塁の場面を作る。ここで4番・横山悠が右翼へタイムリーヒットを放ち、幸先よく先制する。

その裏、沖縄尚学も2番・真喜志拓斗の安打などで2死三塁とすると、4番・宜野座恵夢の適時打ですぐさま同点とした。

以降は沖縄尚学の末吉、2回から登板した山梨学院の檜垣瑠輝斗が好投し、4回までスコアボードに「0」が並んだ。

その中で山梨学院は5回、3連続安打で1死満塁の好機を作る。ここで4番・横山が放った三ゴロを野手が後逸。この間に2人の走者が生還し、2点を勝ち越した。6回には無死二塁とすると、沖縄尚学の先発・末吉の悪送球があり、3点差とする。

しかし、その裏に沖縄尚学は、2者連続安打で無死一、三塁のチャンスを迎える。ここで6番・安谷屋春空が2点適時二塁打を放って1点差。続く7番・阿波根裕がバントをした際に野手のエラーがあり、同点に追いついた。

さらに7回、4番・宜野座の三塁打で2死三塁とすると、5番・比嘉大登のタイムリーヒットでついに勝ち越した。

沖縄尚学は6回途中から登板した新垣有絃が、山梨学院打線を無失点に抑える好リリーフを披露。沖縄尚学が5-4で山梨学院を破り、決勝進出を決めた。

勝利した沖縄尚学は23日、初の夏制覇をかけて日大三（西東京）と激突する。

