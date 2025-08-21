日産エクストレイルに新種！「ロッククリーク」とは何者か

2025年8月21日に発表となった日産エクストレイルのマイナーチェンジ。内外装デザインの変更に加えてGoogle搭載の最新ニッサンコネクトインフォテイメントシステムを採用するなど、商品力アップを図った。

今回注目したいのは、「ROCK CREEK（ロッククリーク）」と呼ばれる新グレードだ。すでに北米仕様では公開されていた仕様だが、日本にも正式に導入が発表された。

ロッククリークは、アウトドアを好むユーザーに向けて専用の内外装パーツや防水シートを装備し、初代エクストレイルからのDNAである「タフギア」のイメージをさらに高めたモデルである。

【画像】日産エンブレムが赤い！エクストレイルの新種を写真で見る

エクステアリアはブラックを基調に、溶岩をイメージした「ラバレッド」と呼ばれる赤系の悪銭を配した専用のフロントグリル、フロントバンパー、アルミホイールなどを採用。SUVとしての存在感や力強さを強調したスタイルが特徴だ。

インテリアも、全体をブラック基調でコーディネートしたほか、アウドドアなどでシーンを選ばず便利に使える防水シートを装備したほか、シート、ドアトリム、インストパッド、ステアリングなど随所にラバレッドのアクセントが施されている。

ただ、荷室のトリムはベース車と同じで防水タイプにはなっておらず。汚れた荷物を積む機会が多い人は、ディーラーオプションでマットなどを選んだほうがいいかもしれない。

ボディカラーは、キャニオンベージュにスーパーブラックのルーフを組み合わせた日産新色の2トーンをロッククリーク専用カラーとして設定。全7色のカラーバリエーションとしている。

■ロッククリークの特別装備一覧

・専用エクステリア

フロントグリル（3スロットシルバー＆ロックマークエンボス付き）、フロントバンパー （グロスブラック＆ラバレッドアクセント） 、ブラックルーフレール、19インチアルミホイール（ロッククリーク専用デザイン／ラバレッドアクセント＆ロックマークエンボス付き）、ブランドロゴエンブレム（ブラック＆ラバレッド）〈フロント、リヤ〉／ロッククリークエンブレム〈サイド、リヤ〉／エクストレイルエンブレム（サテンブラック）

・サイドターンランプ付き電動格納式リモコンドアミラー（グロスブラック）

・リモコンオートバックドア

・リヤLEDフォグランプ（運転席側）

・ロッククリーク専用インテリア

防水シート（ロッククリーク専用デザイン／ラバレッドアクセント）、ラバレッドアクセント（ステアリング、インストパッド、センターコンソールボックス、ドアアームレスト）、ブランドロゴエンブレム（ブラック＆ラバレッド）〈ステアリング〉

・助手席パワーシート

・パーソナルドライビングポジションメモリーシステム（運転席）

■ボディカラー

キャニオンベージュ／スーパーブラック2トーン（ロッククリーク専用色）

プリズムホワイト／スーパーブラック2トーン

ステルスグレー／スーパーブラック2トーン

プリズムホワイト

ダイヤモンドブラック

カーディナルレッド

ダークメタルグレー

■価格

ロッククリーク e-4ORCE：475万6400円（2列）／488万6200円（3列）

※ベース車のX e-4ORCEよりも約40万円高

〈文＝ドライバーWeb編集部〉