ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は20日（日本時間21日）、敵地クアーズ・フィールドで行われたコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。4回の投球時に打球を右ひざに受けるアクシデントがあった。





先発の大谷が2回に2点を失い、0－2とドジャースがリードを許す展開で迎えた4回裏。大谷はさらに1点を奪われ、なお1死二、三塁という状況で打席には8番のオルランド・アルシア。







3球目、142キロのスライダーをアルシアが弾き返すと、打球は低く鋭いライナーとなって大谷の右ひざを直撃。



大谷に当たった打球は一塁ファウルライン方向に跳ね、痛みをこらえて大谷がこれを処理したが間に合わず、ロッキーズが1点を追加した。



大谷はアクシデント後も投球を続行するが、さらに1点を失い、今季ワーストの5失点目となった。



試合は終了し、ドジャースは3－8でロッキーズに敗れた。大谷は節目のメジャー通算1000試合目を白星で飾る事はできなかった。

