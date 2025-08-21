メジャー通算1000試合目の出場は“二刀流デー” 　ドジャース・大谷翔平、第…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は20日（日本時間21日）、敵地クアーズ・フィールドで行われているコロラド・ロッキーズ戦に「1番・DH 兼 投手」で出場。初回の第1打席で二塁打を放った。





“二刀流デー”のこの日は、大谷にとってメジャー通算1000試合目の出場となる試合となった。







ロッキーズの先発はタナー・ゴードン。その初球、ほぼ真ん中に来たチェンジアップを大谷が逃さず打ち返す。



打球は鋭いライナーとなって一塁線を破り、大谷は楽々二塁へ到達。これで5試合連続安打、18試合連続出塁となった。



試合は現在も継続中で、ドジャースは1－6とリードを許している。



大谷はここまで2打数1安打。投手としては今季10試合目のマウンドに上がり、4回までに5点を失ってマウンドを降りている。

