「お金がたくさんあれば幸せ」そう思っている人は多いのではないでしょうか。もちろん、お金を「持つ」ことはとても大切です。でも本当に心に余裕のある人は、お金を“ただ持つ”だけでなく、「必要なときに、必要なことへ、気持ちよく使う」ことを大切にしています。

貯めることばかりに意識が向くと、お金がうまく回らず、かえって不安や停滞を感じてしまうことも。大切なのは、お金を効率よく“回す”視点です。

そのための第一歩が、「自分の生活にいくら必要か？」を知ること。家計の流れをつかめば、ムダなくお金を循環させ、心地よく使えるようになります。今回は、そんな“お金の回し方”についてご紹介します。

◆「持つ」だけではもったいない。お金は“使い方”で価値が変わる

「お金がないこと」よりも、「お金を使えないこと」のほうが、不安を大きくすることがあります。

例えば、使うのが怖くて何も楽しめない。ムダ遣いを恐れて、友人との外食すらためらってしまう。そんな“お金の使えなさ”は、気付かないうちに心を貧しくしてしまいます。

一方、心に余裕のある人は、お金をただ「持つ」ことよりも、「どう使うか」に意識を向けています。「これは今の自分に必要？」と問い掛けながら、納得できる支出にお金を回しています。それは、大切な人との時間、健康のための投資、心が喜ぶ趣味や体験など、自分らしい生き方に沿った使い方です。

お金は、貯めるだけではその価値を十分に発揮できません。「必要なときに、必要なことに」使うことで初めて、“生きたお金”になります。お金の流れを自分軸で選ぶことが、日々の幸福感や心のゆとりにつながります。

◆「効率よく回す」ために、まず“家計の見える化”を

お金を上手に回すには、まず「毎月いくらあれば暮らせるのか？」という自分なりの基準を知ることが出発点です。家賃や保険料、スマホ代などの「固定費」と、食費や交際費などの「変動費」を分けて記録してみましょう。レシートを取っておく、家計簿アプリを使ってみる。そんな小さな行動だけでも、お金の使い方に意識が向き始めます。

家計を“見える化”する目的は、単なる節約ではありません。「これはムダかも」「ここにはちゃんとお金を使いたい」と、自分にとっての優先順位が見えてくるからです。例えば、使っていないサブスクリプション、惰性で続けている習い事、義務感だけの支出。さらに、人間関係も同じです。気を使うばかりで疲れてしまう相手との付き合いも、距離をとりましょう。

心に余裕のある人は、「今の自分に本当に必要なもの」を見極める力を持っています。ムダな出費や関係を整理することで、時間にも気持ちにも余白が生まれます。そしてその分、大切な人との時間、暮らしの小さな楽しみ、心からやりたいことに、お金とエネルギーを回しています。

◆自分にとっての“いいお金の使い方”を見つけよう

お金を使うことに罪悪感があると、必要な場面でもつい我慢してしまうことがあります。しかし、お金には「心を満たす」力があります。例えば、信頼できる人との食事、学びへの投資、季節を感じる旅、体を整えるための運動や食事。そうした支出は、人生をより豊かにしてくれる“前向きなお金の使い方”です。

一方、惰性で続けているサブスクリプション費用や、買ったのに満足感がないものは見直しどき。「これには気持ちよくお金が使えた」と思える支出を振り返ってみると、自分が何に価値を感じているかが見えてきます。

また、お金では買えないもの。例えば、健康な体、穏やかな心、誰かとの信頼、感謝の気持ち。こうした「本当の豊かさ」は、気持ちにゆとりがなければ見過ごしてしまうこともあるのです。だからこそ、「何にお金を使いたいのか」「どんな暮らしがしたいのか」を見つめ直すことが、自分らしい幸せにつながります。持つことより、どう生かすか。納得できる使い方こそが、日々の満足感を育ててくれます。

◆お金を「持つ」より「回す」ことが、心にゆとりを生む

お金を貯めることはもちろん大切ですが、「上手に回すこと」も、心の余裕には欠かせません。そのためには、家計の把握と、自分にとって意味のある支出を見つけることがカギになります。お金をどう使えば満たされるのか？を意識することで、日々の暮らしがより軽やかに、前向きに変わっていくはずです。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

