スズキ、エブリイにブラックアクセントが際立つ特別仕様車を設定

スズキは、2025年8月20日、軽商用車「エブリイ」に特別仕様車「Jリミテッド」を新たに設定し、同日より販売を開始した。価格はFRが183万5900円、4WDが198万9900円。
Jリミテッドは、エブリイ JOIN ターボをベースに、フルオートエアコンや後席両側ワンアクションパワースライドドアのセットオプション（8万2500円高）を標準装着としたうえで、専用のデカールを追加したほか、ホイールキャップをガンメタリック塗装に変更。さらに、ブラック塗装された専用のLEDヘッドライトやドアハンドル、バンパーなどを採用することで、標準車よりもたくましい印象とし、趣味やレジャーがより楽しくなるデザインとなっている。
［主要諸元］ ■Jリミテッド（FR・ターボ・CVT）〈 〉内は4WD
【寸法・重量】
全長：3395mm
全幅：1475mm
全高：1895mm
ホイールベース：2430mm
トレッド：前1310mm／後1290mm
乗車定員：4人
車両重量：950〈1000〉kg
【パワートレーン・性能】
エンジン型式・種類：R06A・直3 DOHCターボ
総排気量：658cc
最高出力：47kW（64ps）／6000rpm
最大トルク：95Nm（9.7kgm）／3000rpm
使用燃料・タンク容量：レギュラー・37L
燃費（WLTCモード）：15.1km/L
最小回転半径：4.1m
【諸装置】
サスペンション：前ストラット／後トレーリングリンク
ブレーキ：前ディスク／後L＆Tドラム
タイヤ：145/80R12
【価格】
183万5900円〈198万9900円〉
〈文＝ドライバーWeb編集部〉