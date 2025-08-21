グラスヒュッテ・オリジナル｜レトロなフォルムの新作リミテッドエディション「セブンティーズ・クロノグラフ・パノラマデイト」のニューカラー

グラスヒュッテ・オリジナルは、1970 年代の典型的な近未来のデザインを彷彿とさせる丸みを帯びたスクエアーケースと、大胆なカラーリングの文字盤を採用したモデル「セブンティーズ・クロノグラフ・パノラマデイト」のリミテッドエディションを新作モデルとして発表した。なお、本モデルは各100本の限定生産となる。

【画像】70年代のデザインと現代のエキサイティングなカラーが融合した、グラスヒュッテ・オリジナルの新作ウォッチ（写真6点）

セブンティーズ・クロノグラフ・パノラマデイトの新たな2色のスペシャル エディションには、それぞれ意図的に解釈の余地を残した名前が付けられている。濃い紫色のモデルには「プラズマ」、明るい黄緑色のモデルには「フュージョン」と名前がつけられているのだが、両カラーとも角度や光の加減によって色が変化するため、文字盤の本当の色は見る人や角度によって異なる印象を与えてくれる。

本モデルの心臓部分には、グラスヒュッテ・オリジナルのモダンなムーブメント、キャリバー 37-02 が起用されている。フライバック機能が備わったこの自動巻きキャリバーは、同社のファクトリーで手作業により製造、仕上げ、調整されており、優れた耐久性と精度に加え、約70時間の作動時間と最大10気圧の防水性能を誇る個体となっている。

注目の新作、セブンティーズ・クロノグラフ・パノラマデイトの 「プラズマ」および「フュージョン」は、グラスヒュッテ・オリジナルのすべてのブティックおよび世界各国の正規販売店で販売される。